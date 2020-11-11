Sainz ve Norris, Türkiye GP'de puan almayı hedefliyorlar

Carlos Sainz ve Lando Norris daha önce Türkiye'de yarışmayan pilotlar arasında yer alıyorlar.

McLaren daha önce Türkiye GP'yi birden fazla kez kazandı ancak buradaki son yarış dokuz yıl önceydi.

Norris şöyle dedi: "Bu hafta sonu İstanbul Park'ta yapılacak yarış benim için yeni bir meydan okuma olacak, çünkü orada hiç yarışmadım. Yine de daha şimdiden bu pistte sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Anladığım kadarıyla bu yarışı heyecanlı kılan her şey var."

"Tabii ki insanlar bu pist hakkında konuşurken her zaman 8. virajdan bahsediyorlar. Modern Formula 1 aracıyla bu virajda tam gaz gitmek güzel ve heyecanlı olacak."

"Gridin ortasında çok sert bir mücadele var, üç takımı (Renault, McLaren ve Racing Point) sadece bir puanla ayrılıyor. Önümüzdeki hafta sonu McLaren'deki herkesin olabildiğince iyi performans göstermek için her türlü çabayı göstereceğini biliyorum."

"Umarım bu pistte Imola'dakinden daha fazla geçiş yapma fırsatı olur. Bu sayede daha fazla puan almaya çalışacağız."

Sainz ise şunları ekledi: "Son yarışlarda puan kazanmamız önemli, çünkü takımlar şampiyonası üçüncülüğü için şu anda inanılmaz derecede yoğun bir mücadele var. Önceki yıllarda bu kadar yakın olduğumuzu hatırlamıyorum. Tek bir fırsatı bile heba edemeyiz."

"Cuma gününden başlayarak aracın potansiyelini tam olarak kullanabilirsek, bu yarıştaki performansımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Her detay önemli çünkü sezonun sonuna kadar sadece dört yarış kaldı ve maksimum konsantrasyonumuzu korumalıyız."

"Sezon başında kimse İstanbul'da yarışacağımızı hayal edemezdi ama oraya gitmemiz harika. Bu benim ve diğerleri için bir başka yeni pist olacak. Görünüşe göre geçişe açık olan ilginç bir -eski tarz- pist var ve umarım taraftarlar için iyi bir gösteri sunup, iyi bir sonuç alabiliriz."