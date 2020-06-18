Sainz ve Norris, Silverstone'da F3 aracıyla piste çıktılar

Sezon 5 Temuz'da Avusturya'da tekrar başlayacak ve pilotlar yaklaşık üç ay sonra ilk kez F1 araçlarının direksiyona geçecekler. Bu yüzden de hepsi bazı antrenmanlar yaparak ritim yakalamak istiyorlar.

Bazı takımlar şimdiye kadar Formula 1 araçlarıyla çeşitli testler yapmayı tercih ettiler. Bu ekipler arasında Renault, Racing Point (sadece Lance Stroll) ve Mercedes yer alıyor. Ayrıca Ferrari ve AlphaTauri de bazı özel testler gerçekleştirecek.

McLaren ise Formula 1 aracıyla özel bir test gerçekleştirmek yerine farklı bir strateji tercih etti.

Takım eski veya yeni F1 aracıyla sürüş yapmanın karmaşık olacağını düşündü. Çünkü Renault personelinin İngiltere'ye gelmesi halinde 14 gün süreyle karantinada tutulması gerekecekti.

Bundan ötürü McLaren, Carlin'in Formula 3 araçlarıyla Silverstone'da özel bir test gerçekleştirmeye karar verdi.

Bugün yapılan teste hem Carlos Sainz hem de Lando Norris katıldı. İkili, yağmur altında gerçekleştirilen testle birlikte sürüş yaptılar.

Norris daha önce de F3 aracıyla sürüş yapmıştı. Ancak Sainz ilk kez direksiyona geçti.