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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz ve Norris şasi değiştiriyor

Carlos Sainz ve Lando Norris, cuma gününün ardından şasi değiştirdiler.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz ve Norris şasi değiştiriyor
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Carlos Sainz dünkü ilk antrenmanda araçtan gayet memnundu ve Charles Leclerc ile benzer bir tempo yakalamıştı.

Ancak ikinci seansta takım arkadaşıyla aynı turları çıkarmakta zorlandı ve 0.3 saniye geride dördüncü oldu.

İtalyan ekip, cuma gecesi normalde izin verilmeyen saatlerde Sainz'ın aracı üzerinde çalışma yapıyordu ve bugün itibariyle sebebi belli oldu.

Takım, Sainz'ın şasisini değiştirme kararı aldı ve bundan ötürü de çalışma yasağına uymamış oldu.

Değişikliğin sebebi henüz açıklanmadı fakat Sainz, hafta sonunun kalanında farklı bir şasiyle mücadele edecek.

Diğer tarafta Lando Norris de şasi değiştirmek zorunda kaldı. Cuma günkü ikinci seansta iki kez pist dışına taşan ve ikinci sinde tabana hasar veren Norris'in aracında yapılan incelemeler sonrası, en mantıklı hamlenin şasi değişikliği olacağına karar verildi.

Sonuç olarak Norris de farklı bir şasiyle yarışacak.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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