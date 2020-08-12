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Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu

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Sainz ve Norris, İspanya'dan umutlu
Ekleyen:
, Editör
12 Ağu 2020 07:31

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'nin daha iyi geçmesini ümit ediyorlar.

McLaren ilk iki yarışta 39 puan toplamasına rağmen son üç yarışta sadece 14 puan toplayabildi. İngiliz ekip şampiyonada Ferrari'ye geçildi ve şu anda Racing Point'in 12, Renault'nun ise 17 puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Son üç yarışta şanssızlıklar yaşayan ve puan alamayan Carlos Sainz, "Bu hafta sonu kendi ülkemde yarışmak için sabırsızlanıyorum! Ama pistteki ve tribündeki taraftarların desteğini göremeyecek olmak beni hayal kırıklığı yaratıyor."

"Sezon başlangıcı benim için çok sinir bozucuydu ancak performansımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına bir takım olarak birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Etrafımızdaki rekabet çok yoğun ve bir adım daha ileri gitmiş gibi görünüyor. Bu yüzden önceki yarışlarda bu kadar puan kaybetmek can acıtıcı. Yine de İspanya'ya giderken kendimize odaklanmalı ve zorlamaya devam etmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Sonuçta yeni bir yarış, yeni bir fırsattır."

Lando Norris ise şunları ekledi: “Geçen hafta sonu zorlu bir yarış geçirdik, ancak araca dönüp Barcelona'da tekrar piste çıkmaya hazırım. İspanya, düşük ve yüksek hızlı virajların karışımıyla her şeyi içerisinde barındıran bir pist. Özellikle Ağustos sıcağı göz önüne alındığında zorlu bir yarış olmasını bekliyorum. Takım olarak bu hafta sonu en iyi performansımızı sergilemeye odaklanmalıyız."

“Sezon öncesi testlerinde İspanya'daydık ama o günden bu yana çok fazla zaman geçmiş gibi geliyor. Barcelona'da yarışabilmek bize aracın Şubat ayından bu yana ne oranda geliştiğini ve hangi alanları geliştirmemiz gerektiği konusunda iyi bir fikir verecek."

 
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Editör Kemal Şengül

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