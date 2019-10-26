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Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Norris ilk günden memnun

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Sainz ve Norris ilk günden memnun
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 10:07

Carlos Sainz ve Lando Norris, cuma günkü antrenman turlarındaki durumlarından memnun olduklarını söylediler.

Carlos Sainz ilk antrenman turlarında orta grubun en hızlı ismi olmayı başardı ancak ikinci seansta Toro Rosso sürücülerine geçilmekten kurtulamadı.

Sainz, yumuşak lastikle attığı turda en iyisini yapamadığını ancak genel olarak rahat hissettiğini söyledi.

"Bence oldukça sağlam geçen bir başka cuma günüydü. İkinci seansta yumuşak lastikle en iyi turu atamadım. Ama genel olarak bakarsak araçta rahattım ve ayarlar rahat hissettirdi."

"Gün boyunca çok büyük değişiklikler yapmadık ve kendi sürüş planımızı tamamladık. Bu iyi bir haber. Yine de bu hafta sonu lastik aşınması olacak ve en büyük şey bunu nasıl yönetileceği gibi görünüyor. Toplanan verileri analiz edeceğiz ve yarın için hazırlanacağız."

Lando Norris ise ilk günü 10. sırada noktaladı.

Norris, "Güzel bir gün oldu. Birinci virajda lastik kilitlemekle uğraştım ve araçta biraz kayma vardı. İkinci seans daha iyiydi ve özellikle seansın bitiminde işler daha iyi hale geldi."

"En önemlisi hem takımın hem de benim çalışabileceğimiz net noktalar. Bir gecede yapmamız gereken çok fazla iş var ama yarın daha güçlü olacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL34, on the grass

Lando Norris, McLaren MCL34, on the grass

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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