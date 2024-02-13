Sainz ve Leclerc'in yeni sezonda kullanacağı kask tasarımları tanıtıldı
Carlos Sainz ve Charles Leclerc yeni sezonda yarışacakları kask tasarımlarını bugün tanıttılar.
Salı günü Ferrari'nin yeni aracı SF-24'ün örtüsü kaldırılacak fakat bunun öncesinde yayınlanan çeşitli videolar ve fotoğraflarla, lansman heyecan iyice arttırıldı.
İtalyan takımının basın ofisi, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın yarışacağı kaskların fotoğraflarını yayınlayarak ilgiyi iyice arttırdı.
Sainz, geleneksel siyah, kırmızı ve sarı renkleri korudu fakat geçen yıla kıyasla tasarımı biraz değiştirdi.
Charles Leclerc'in kaskının tasarımı da küçük değişikliklere uğradı. Fakat önceki versiyonla benzerliğini koruyor.
Monakolu pilot, bugün SF-24'ün ilk sürüşü sırasında bu kaskla sürüş yapacak.
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