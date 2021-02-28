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Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Leclerc'in yeni sezonda kullanacağı kask tasarımları belli oldu

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, Editör

Carlos Sainz ve Charles Leclerc, yeni Formula 1 sezonunda mücadele edecekleri kaskları tanıttılar.

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Sainz ve Leclerc'in yeni sezonda kullanacağı kask tasarımları belli oldu

Ferrari bu yıl Charles Leclerc'le yarışmaya devam edecek ve yanında son iki yılı McLaren'da geçiren Carlos Sainz olacak.

İkilinin yeni sezonda nasıl anlaşacağı merak edilirken, her ikisi de yeni sezonda kullanacakları kaskları tanıttılar.

Charles Leclerc yine siyah, kırmızı ve beyaz ağırlıklı bir kask tasarımı seçmiş gibi görünüyor. Kaskın sol arkasında artık Estrella Galicia 0,0 logosu olacak.

Leclerc, kaskının alt kısmına Jules Bianchi ve babasının isimlerine yer vermiş.

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari
1/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari
2/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari

Charles Leclerc'in kask tasarımı, Ferrari
4/4

Fotoğraf: Charles Leclerc

Carlos Sainz ise Ferrari ile ilk yılı için İspanya bayrağının renklerine sahip bir kask tasarımı seçti.

Kaskın arkasında Ferrari logosu da yer alıyor.

Leclerc kaskın üst tarafına kendi ülkesi Monako'nun bayrağını koyarken, Sainz yarış numarası olan 55'e ve kırmızı İspanya biberine yer vermiş.

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari
1/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari
2/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari

Carlos Sainz Jr'ın kask tasarımı, Ferrari
4/4

Fotoğraf: Carlos Sainz Jr.

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Editör Kemal Şengül

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