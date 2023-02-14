Sainz ve Leclerc'in yeni kaskları ortaya çıktı
Ferrari pilotlarının yanı sezonda kullanacağız kask ve tulum tasarımları bugün resmen tanıtıldı.
Ferrari yeni aracını bugün yaptığı lansmanla tanıtmıştı. Pilotların da yeni sezonda kullanacağı kask tasarımı ortaya çıktı.
Charles Leclerc ağırlıklı olarak kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan özel bir kask tasarımı tercih etti:
Leclerc'in kaskı:
Helmet Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz ise İspanya bayrağının yanı sıra, siyah renk ağırlıklı bir kaskla yarışacak.
Sainz'ın kask tasarımı:
Helmet of Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Pilot tulumları ve takım kıyafetleri, kırmızı ve siyah renklerinden oluşuyor.
Takım kıyafetleri:
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Üst düzey isimlerin giydiği kıyafetlerde de yine kırmızı ve siyah ağırlıklı olacak.
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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