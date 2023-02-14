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Sainz ve Leclerc'in yeni kaskları ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının yanı sezonda kullanacağız kask ve tulum tasarımları bugün resmen tanıtıldı.

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Sainz ve Leclerc'in yeni kaskları ortaya çıktı
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Ferrari yeni aracını bugün yaptığı lansmanla tanıtmıştı. Pilotların da yeni sezonda kullanacağı kask tasarımı ortaya çıktı.

Charles Leclerc ağırlıklı olarak kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan özel bir kask tasarımı tercih etti:

Leclerc'in kaskı:

Helmet Charles Leclerc, Ferrari

Helmet Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz  ise İspanya bayrağının yanı sıra, siyah renk ağırlıklı bir kaskla yarışacak.

Sainz'ın kask tasarımı:

Helmet of Carlos Sainz, Ferrari

Helmet of Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Pilot tulumları ve takım kıyafetleri, kırmızı ve siyah renklerinden oluşuyor.

Takım kıyafetleri:

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
1/16

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
2/16

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
3/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
4/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
5/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
6/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
7/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
8/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
9/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
10/16

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
11/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
12/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
13/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
14/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
15/16

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
16/16

Fotoğraf: Ferrari

Üst düzey isimlerin giydiği kıyafetlerde de yine kırmızı ve siyah ağırlıklı olacak.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
1/11

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
2/11

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
3/11

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
4/11

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari
5/11

Fotoğraf: Ferrari

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari
Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari
6/11

Fotoğraf: Ferrari

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari
Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari
7/11

Fotoğraf: Ferrari

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari
Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari
8/11

Fotoğraf: Ferrari

Enrico Gualtieri, Head of Power Unit Area Ferrari
Enrico Gualtieri, Head of Power Unit Area Ferrari
9/11

Fotoğraf: Ferrari

Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
10/11

Fotoğraf: Ferrari

Enrico Gualtieri, Head of Power Unit Area Ferrari, Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
Enrico Gualtieri, Head of Power Unit Area Ferrari, Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
11/11

Fotoğraf: Ferrari

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Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

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