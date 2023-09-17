Sainz ve Leclerc, yarışta takım emirlerine uyacaklar
Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Singapur Grand Prix'sinde zafer için yarışmaları halinde takım emirlerini kabul edeceklerini belirttiler.
Sainz üst üste ikinci pole pozisyonunu elde ederken Ferrari ilk çizgiyi kapatmaya hazırlanıyordu ki, Mercedes pilotu George Russell ikilinin arasına girerek Leclerc'i üçüncülüğe düşürdü.
Sainz ve Leclerc'in İtalya Grand Prix'sindeki heyecan verici üçüncülük mücadelesinin ardından Sainz, önde kalmayı başararak bu sezon ilk kez podyuma çıkmış oldu.
Autosport'un olası bir galibiyet durumunda benzer bir şekilde mücadele etmelerine izin verilip verilmeyeceği ya da takım emirleriyle yetinip yetinmeyecekleri sorusuna her iki pilot da takımın talimatlarına uymaya istekli olduklarını kabul etti.
Sainz, Marina Bay pistinin daha sıkı ve çekiş ağırlıklı yapısı nedeniyle benzer bir mücadelenin olası olmayacağını öne sürdü.
Sainz, "Her şeyden önce, pistin özelliklerinin Monza'da yaşadığımız eğlenceli ve harika bir tekerlek tekerleğe mücadeleye izin vermeyeceğinden eminim."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Bu pist çok farklı. Yarışta Mercedes'i yenmek için yapabileceğimiz her şeyi yapıp ilk iki sırayı elde etmeye çalışacağız."
"Takımın genel takım sonucuna öncelik vereceğinden ve kazanmaya çalışacağından eminim." dedi.
Leclerc takım arkadaşıyla aynı fikirdeydi ancak Ferrari ikilisi gridin geri kalanından çok öndeyse, takımın bunu kendi aralarında çözmelerine izin vereceğini umduğunu ima etti.
Ancak Ferrari'nin başka bir takım tarafından savunmaya geçmeye zorlanması halinde takım emirlerinin devreye girmesini beklediğini belirtti.
Leclerc, "Sainz ile aynı fikirdeyim. Bence Monza'da pist de bu mücadelelere yardımcı oluyor. Ancak Mercedes'in baskısı altında kalırsak takım emirlerinin dahil olacağına inanıyorum, o zaman pozisyonların sabitleneceğinden oldukça eminim."
"Eğer diğer tüm araçlar oldukça gerideyse, ki umarım öyle olur, o zaman takımın ne seçeceğini göreceğiz. Ama sonuçta bize ne söylendiyse onu uygulayacağız." dedi.
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