Sainz ve Leclerc, Ferrari'nin agresif tasarımından hoşlanmışlar

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Koyu kırmızı renk paleti, siyah kanatları ve klasik köpekbalığı burnuyla F1-75, Şubat ayında tanıtılan araçlar arasında en agresif görünenlerden birisi. Carlos Sainz ve Charles Leclerc, tasarımdan memnun olmakla birlikte aracın hızlı olmasını da umuyorlar.

"Gerçekten radikal bir araç, çok agresif görünüyor, ayrıca çok güzel! Umarım aynı şekilde hızlıdır da. Yenilikçi, farklı ve kalıpların dışında bir araç. Bu denli radikal bir tasarıma sahip olmasından ötürü aracı çok sevdim, tam yeni aracımda olmasını isteyeceğim türden bir tasarım bu."

Ferrari yeni aracına F1-75 ismini verdi. Bu isimdeki amaç hem üretilmiş ilk Ferrari olan 125 S'i anmak, hem de takımın 75. yılını kutlamak. Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc, tasarımdaki bu geleneksel havayı olumlu karşılıyor.

"Tasarımı çok beğendim. Renk düzeni aracın üstüne tam oturuyor. Koyu kırmızı daha agresif bir görünüş sunuyor. Bu sene takımın 75. senesini kutluyoruz, aracın üstündeki 75. yıl logosu da renk düzenine mükemmel oturmuş durumda. Takımın eski zamanlarını anarken bunun gibi bir renk düzenine sahip olmak mükemmel, ki geçen seneki aracımızda da benzer renkler kullanmıştık."

Üst gövde tasarımıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda ise, "Araçtaki en sevdiğim kısmın o bölge olduğunu söyleyebilirim! Takımın bütün çabasını gözlemleme fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Etkileyici, sınırları zorlayan bir tasarım." dedi.

Sezon öncesi testleri çok yakında başlıyor ve Ferrari'nin ana hedefi şampiyonluk mücadelesine geri dönebilmek. Sainz'a takımla ikinci sezonuna ne kadar hazır olduğu sorulduğunda ise İspanyol pilot kendinden emin cevaplar verdi.

"Hazırdan daha hazırım! 2021 benim için mükemmel bir sezondu. Takımın kendi içindeki dinamiklerini kavrarken bir yandan da bu yeni ortama ayak uydurmaya ve Ferrari ismi hakkındaki her şeyi öğrenmeye çalıştım. Güzel bir deneyimdi."

"Şimdi ise zaman, bir üst seviyeye çıkma zamanı, daha büyük adımlar atma zamanı. Takım ve pilotlar olarak hepimizin tek bir hedefi var: başarı. 2022 elimizden geleni ardımıza koymayacağımız bir sezon olacak."