Sainz ve Leclerc, F1-75 ile yarışmak için heyecanlılar

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Formula 1, bu sezon yeni kurallar ve düzenlemeler altında yarışacak. Bu da, takımın 75. yıl dönümünü kutlayan göz alıcı siyah-kırmızı renk düzeninin yanı sıra, araçta büyük yenilikler olacağı anlamına geliyor.

Takım patronu Mattia Binotto, lansman etkinliğinde, "heyecanlı olduğunu" söyledi ve yeni ön kanat ve burun yapısına dikkat çekti. Binotto'nun iyimserliğini takımın pilotları da paylaştı.

Sainz, "Bu sezon için fazlasıyla hazırım."

"2021 benim için harika bir yıldı çünkü takımın içeride nasıl çalıştığını öğrendim ve yeni bir ortama uyum sağlayabildim."

"Ayrıca asıl olarak Ferrari markası hakkında daha çok şey öğrendim ve her şeyin nasıl işlediği keşfettim."

"Benim için harika bir tecrübeydi. Artık takımı farklı bir seviyeye çıkarma zamanı ve 2022'de, sürücüler ve takım olarak birlikte daha fazla başarı elde etmek istiyoruz. Gidip, alalım!" dedi.

Sainz, yeni aracın görünümü hakkında "alışılmışın dışında" olduğunu söyledi ve ekledi: "Yeni bir araca baktığınızda, görmek isteyeceğiniz şey bu."

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Leclerc, yeni aracın görünümünden etkilendiğini belirtti ancak daha çok, gelecek hafta Barselona'daki sezon öncesi testlerinde nasıl performans göstereceğinden endişeliydi.

Leclerc, "Gerçekten çok beğendim. Bence pistte hızlı olduğunda daha da çok seveceğim."

"Görünümünü kesinlikle sevdim."

"Biraz daha koyu bir kırmızı, daha agresif duruyor ama bence böyle bir araca mükemmel uyuyor." dedi.

Leclerc, aracın gövdesindeki yeni yaklaşımdan etkilendiğini de ekledi.

"Bence araçtaki favori yerim burası. Bu gövdede ne kadar çalışma olduğunu gerçekten görebiliyorsun. Etkileyici duruyor. Beğendim."