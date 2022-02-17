Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Aston Martin, Barselona test programını açıkladı
Formula 1 / Ferrari F1-75 lansmanı Haberler

Sainz ve Leclerc, F1-75 ile yarışmak için heyecanlılar

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, yeni F1-75 aracının tanıtımının ardından, 2022 sezonu için heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

Sainz ve Leclerc, F1-75 ile yarışmak için heyecanlılar
Ekleyen:
Haberi dinle

Formula 1, bu sezon yeni kurallar ve düzenlemeler altında yarışacak. Bu da, takımın 75. yıl dönümünü kutlayan göz alıcı siyah-kırmızı renk düzeninin yanı sıra, araçta büyük yenilikler olacağı anlamına geliyor.

Takım patronu Mattia Binotto, lansman etkinliğinde, "heyecanlı olduğunu" söyledi ve yeni ön kanat ve burun yapısına dikkat çekti. Binotto'nun iyimserliğini takımın pilotları da paylaştı.

Sainz, "Bu sezon için fazlasıyla hazırım."

"2021 benim için harika bir yıldı çünkü takımın içeride nasıl çalıştığını öğrendim ve yeni bir ortama uyum sağlayabildim."

"Ayrıca asıl olarak Ferrari markası hakkında daha çok şey öğrendim ve her şeyin nasıl işlediği keşfettim."

"Benim için harika bir tecrübeydi. Artık takımı farklı bir seviyeye çıkarma zamanı ve 2022'de, sürücüler ve takım olarak birlikte daha fazla başarı elde etmek istiyoruz. Gidip, alalım!" dedi.

Sainz, yeni aracın görünümü hakkında "alışılmışın dışında" olduğunu söyledi ve ekledi: "Yeni bir araca baktığınızda, görmek isteyeceğiniz şey bu."

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Leclerc, yeni aracın görünümünden etkilendiğini belirtti ancak daha çok, gelecek hafta Barselona'daki sezon öncesi testlerinde nasıl performans göstereceğinden endişeliydi.

Leclerc, "Gerçekten çok beğendim. Bence pistte hızlı olduğunda daha da çok seveceğim."

"Görünümünü kesinlikle sevdim."

"Biraz daha koyu bir kırmızı, daha agresif duruyor ama bence böyle bir araca mükemmel uyuyor." dedi.

Leclerc, aracın gövdesindeki yeni yaklaşımdan etkilendiğini de ekledi.

"Bence araçtaki favori yerim burası. Bu gövdede ne kadar çalışma olduğunu gerçekten görebiliyorsun. Etkileyici duruyor. Beğendim."

 

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, Barselona test programını açıkladı
Önceki haber

Aston Martin, Barselona test programını açıkladı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Russell: "Baskı olduğunu reddetmiyorum ama kaskı taktığımda her şeyi unutacağım"
Formula 1

Russell: "Baskı olduğunu reddetmiyorum ama kaskı taktığımda her şeyi unutacağım"

Whitmarsh, Aston Martin'in şampiyon olmasını istiyor
Formula 1

Whitmarsh, Aston Martin'in şampiyon olmasını istiyor

Albon: "F1'e geri dönmek harika hissettiriyor" Williams lansmanı
Formula 1

Albon: "F1'e geri dönmek harika hissettiriyor"

Son Haberler

Sainz ve Leclerc, F1-75 ile yarışmak için heyecanlılar
Formula 1 Formula 1

Sainz ve Leclerc, F1-75 ile yarışmak için heyecanlılar

Aston Martin, Barselona test programını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Barselona test programını açıkladı

Resmi: Otmar Szafnauer, Alpine'in yeni takım patronu oldu!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Otmar Szafnauer, Alpine'in yeni takım patronu oldu!

Galeri: Ferrari F1-75'ten ilk kareler
Formula 1 Formula 1

Galeri: Ferrari F1-75'ten ilk kareler

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.