Sainz ve Leclerc, Bahreyn testlerinden mutlu ayrıldı

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Charles Leclerc, Bahreyn testlerinin üçüncü gününde sabahın en hızlı isimlerinden birisiydi ve oldukça iyi turlar çıkardı.

Monakolu pilot, temel olarak sürüş tarzı ve ayarlar üzerinde çalıştığı testlerden mutlu ayrıldığını söylüyor.

Leclerc, "Çok yoğun geçen üç test gününü geride bıraktık. İlk gün tamamen büyük incelemeler yapmak ve verilerimizin fabrikada sahip olduklarımızla ne kadar iyi uyuştuğunu anlamaya çalışmakla geçti. Öğrendiğimiz şey oldukça iyi bir korelasyon olduğuydu."

"Testlerde genel olarak ayar çalışmalarına odaklandık ve ileriye doğru bazı iyi adımlar attık. Ayrıca bu yeni araçta benim için en uygun olanı test etmek için bazı farklı sürüş stilleri de denedim."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Gelecek hafta sezonun açılış yarışı için geri döneceğiz ve tüm takımların en yakın rakiplerine kıyasla nerede olduğunu görmek ilginç olacak." açıklamasında bulundu.

Carlos Sainz ise son günü hem yarış tem de sıralama simülasyonu yaparak geçirdi.

İspanyol pilot, "Testi sorunsuz şekilde tamamladık ve bu üç gün için belirlediğimiz tüm çalışma planını gerçekleştirdik."

"Öncelikle buradaki ve Maranello'daki tüm takıma bundan ötürü çok teşekkür ederim."

"Bugün test etmek istediğimiz bazı şeylerin değerlendirmesini tamamlamak adına hem kısa hem de uzun sürüşlere odaklandık."

"Artık yılın ilk yarışına mümkün olduğunca iyi hazırlanmış olarak gitmek için verileri analiz etmeye odaklanacağız."

"Önümüzdeki hafta burada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.