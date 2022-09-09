Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Perez: "Lastikler bizim için umut verici görünüyor" Sonraki / Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Carlos Sainz, aracın temposu anlamında farklı görüşlere sahipler.

Ekleyen:
, Editör
Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil
Haberi dinle

Antrenman turlarında iki Ferrari pilotu da hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi dereceler çıkarmayı başardılar. Fakat Red Bull'un yarış temposu genel olarak daha kuvvetli görünüyordu..

Pazar günkü yarışa Sainz grid cezası nedeniyle geriden başlayacak ve bundan ötürü temel olarak yarış temposuna odaklandı.

Buna rağmen cuma gününü lider tamamlayan Sainz, şöyle konuştu: "Genel anlamda olumlu bir gün oldu."

"Hâlâ tüm verileri kontrol etmemiz gerekiyor ancak araçta kendimi oldukça rahat hissettim ve paketimiz bu hafta sonu iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Yarış temposunu arttırmak için yapmamız gereken işler var, bu yüzden bu gece her detayı inceleyeceğiz ve yarın, özellikle de yarış için kendimizi geliştirmeye çalışacağız."

Charles Leclerc ise henüz en iyi noktayı bulamadıklarını söylüyor ve sıralama performansını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyor.

"Araç içindeki hissiyat iyiydi. Denge anlamında en iyi noktayı henüz bulamadık ama gün boyunca pek çok farklı şey denedik ve hangi yöne gitmek istediğimizi biliyoruz."

"Yarış hızımız sıralama hızımızdan daha yüksek görünüyordu. Eğer her şeyi bir araya getirirsek sağlam bir hafta sonu geçirmek için oldukça iyi bir potansiyel var."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Perez: "Lastikler bizim için umut verici görünüyor"
Önceki haber

Perez: "Lastikler bizim için umut verici görünüyor"
Sonraki haber

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık" İtalya GP
Formula 1

Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık"

Vettel: "Çok yavaşız" İtalya GP
Formula 1

Vettel: "Çok yavaşız"

Norris: "Olabilecek en iyi sonucu aldık" İtalya GP
Formula 1

Norris: "Olabilecek en iyi sonucu aldık"

Son Haberler

Leclerc, Schumacher'in 18 yıllık Ferrari rekoruna ortak oldu
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Schumacher'in 18 yıllık Ferrari rekoruna ortak oldu

Charles Leclerc, Ferrari ile bir sezon içerisinde 8 pole pozisyonu kazanarak Michael Schumacher'in 18 sene önce kırdığı rekora ortak oldu.

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP
Formula 1 Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İtalya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, DRS trenine takılırsa Game of Thrones'u izlemeyi planlıyor

Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayacağı İtalya GP'de DRS trenine takılı kalmaktan endişe duyduğunu söyledi ve böyle olması ihtimaline karşı yanına bir iPad alıp Game of Thrones dizisinin yeni bölümlerini izlemeyi planladığı şakasını yaptı.

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.