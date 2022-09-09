Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil

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Antrenman turlarında iki Ferrari pilotu da hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi dereceler çıkarmayı başardılar. Fakat Red Bull'un yarış temposu genel olarak daha kuvvetli görünüyordu..

Pazar günkü yarışa Sainz grid cezası nedeniyle geriden başlayacak ve bundan ötürü temel olarak yarış temposuna odaklandı.

Buna rağmen cuma gününü lider tamamlayan Sainz, şöyle konuştu: "Genel anlamda olumlu bir gün oldu."

"Hâlâ tüm verileri kontrol etmemiz gerekiyor ancak araçta kendimi oldukça rahat hissettim ve paketimiz bu hafta sonu iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Yarış temposunu arttırmak için yapmamız gereken işler var, bu yüzden bu gece her detayı inceleyeceğiz ve yarın, özellikle de yarış için kendimizi geliştirmeye çalışacağız."

Charles Leclerc ise henüz en iyi noktayı bulamadıklarını söylüyor ve sıralama performansını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyor.

"Araç içindeki hissiyat iyiydi. Denge anlamında en iyi noktayı henüz bulamadık ama gün boyunca pek çok farklı şey denedik ve hangi yöne gitmek istediğimizi biliyoruz."

"Yarış hızımız sıralama hızımızdan daha yüksek görünüyordu. Eğer her şeyi bir araya getirirsek sağlam bir hafta sonu geçirmek için oldukça iyi bir potansiyel var."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images