Sainz ve Leclerc, 2022'nin ilk testini tamamladı

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Fiorano'da gerçekleştirilen testlerin ikinci günü sona erdi. Ferrari'nin yeni sezona hazırlık amacıyla, 2018 SF71H ile yaptığı test, pek de iyi şartlarda başlamadı.

Gün boyunca hava sıcaklığı 3 derece civarındaydı ve yol tutuş düşüktü. Carlos Sainz, sabah bölümünde piste çıkan isimdi ve toplam 59 tur, yani 176 kilometrelik mesafe tamamladı.

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Öğleden sonra ise direksiyona takım arkadaşı Charles Leclerc geçti.

Monakolu pilot, temelde 17 Şubat'ta tanıtılacak olan 2022 aracı için fayda getirebileceğine inandıkları çeşitli prosedürler denedi.

Monakolu sürücü, toplam 48 tur yani 143 kilometrelik mesafe tamamlarken, seans içerisinde herhangi bir sorun yaşamadı.

Böylelikle ikili, günü 107 turla tamamlamış oldu.

Test, yarın yapılacak son gün çalışmasıyla beraber sona erecek. Direksiyona bir kez daha Ferrari'nin test pilotu Robert Shwartzman geçecek.

F2 sürücüsü, dün öğleden sonra piste çıkmış ve SF71H ile ilk sürüşünü gerçekleştirmişti.

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