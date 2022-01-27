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Formula 1 Son dakika

Sainz ve Leclerc, 2022'nin ilk testini tamamladı

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Fiorano testinde bu sene ilk kez Formula 1 aracıyla piste çıktılar.

Sainz ve Leclerc, 2022'nin ilk testini tamamladı
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Fiorano'da gerçekleştirilen testlerin ikinci günü sona erdi. Ferrari'nin yeni sezona hazırlık amacıyla, 2018 SF71H ile yaptığı test, pek de iyi şartlarda başlamadı.

Gün boyunca hava sıcaklığı 3 derece civarındaydı ve yol tutuş düşüktü. Carlos Sainz, sabah bölümünde piste çıkan isimdi ve toplam 59 tur, yani 176 kilometrelik mesafe tamamladı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
1/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
2/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
3/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
4/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
5/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
6/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
7/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
8/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
9/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz Jr., Ferrari
Carlos Sainz Jr., Ferrari
10/10

Fotoğraf: Davide Cavazza

Öğleden sonra ise direksiyona takım arkadaşı Charles Leclerc geçti.

Monakolu pilot, temelde 17 Şubat'ta tanıtılacak olan 2022 aracı için fayda getirebileceğine inandıkları çeşitli prosedürler denedi.

Monakolu sürücü, toplam 48 tur yani 143 kilometrelik mesafe tamamlarken, seans içerisinde herhangi bir sorun yaşamadı.

Böylelikle ikili, günü 107 turla tamamlamış oldu.

Test, yarın yapılacak son gün çalışmasıyla beraber sona erecek. Direksiyona bir kez daha Ferrari'nin test pilotu Robert Shwartzman geçecek.

F2 sürücüsü, dün öğleden sonra piste çıkmış ve SF71H ile ilk sürüşünü gerçekleştirmişti.

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
1/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
2/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
3/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
4/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
5/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
6/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
7/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
8/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
9/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
10/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
11/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
12/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
13/13

Fotoğraf: Davide Cavazza

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