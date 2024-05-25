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Formula 1 Monako GP

Sainz ve Hulkenberg, engellemeler için ceza almadılar

Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg, Monako GP sıralamalarının ardından girmiş oldukları soruşturmadan ceza almadan kurtuldular.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, sıralamaların birinci seansında Alex Albon'u, Hulkenberg ise ikinci seansta Esteban Ocon'u engellediği gerekçesiyle inceleme altındaydı.

Sıralamalardan sonra yapılan incelemenin ardından, her iki sürücünün ceza almadığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Albon'un Sainz tarafından engellendiğinin tam olarak net olmaması nedeniyle ceza verilmediği söylenirken, Hulkenberg'in ise teknik sorunlar nedeniyle takımın mesajının kendisine ulaşmaması sayesinde ceza almaktan kurtuldu.

Bu, ekstra bir ceza olmaması halinde Carlos Sainz'ın yarışa 3. sıradan, Nico Hulkenberg'in ise 12. sıradan başlayacağı manasına geliyor.

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