Sainz ve Hulkenberg, engellemeler için ceza almadılar

Sainz, sıralamaların birinci seansında Alex Albon'u, Hulkenberg ise ikinci seansta Esteban Ocon'u engellediği gerekçesiyle inceleme altındaydı.

Sıralamalardan sonra yapılan incelemenin ardından, her iki sürücünün ceza almadığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Albon'un Sainz tarafından engellendiğinin tam olarak net olmaması nedeniyle ceza verilmediği söylenirken, Hulkenberg'in ise teknik sorunlar nedeniyle takımın mesajının kendisine ulaşmaması sayesinde ceza almaktan kurtuldu.

Bu, ekstra bir ceza olmaması halinde Carlos Sainz'ın yarışa 3. sıradan, Nico Hulkenberg'in ise 12. sıradan başlayacağı manasına geliyor.