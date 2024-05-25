Sainz ve Hulkenberg, engellemeler için ceza almadılar
Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg, Monako GP sıralamalarının ardından girmiş oldukları soruşturmadan ceza almadan kurtuldular.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sainz, sıralamaların birinci seansında Alex Albon'u, Hulkenberg ise ikinci seansta Esteban Ocon'u engellediği gerekçesiyle inceleme altındaydı.
Sıralamalardan sonra yapılan incelemenin ardından, her iki sürücünün ceza almadığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, Albon'un Sainz tarafından engellendiğinin tam olarak net olmaması nedeniyle ceza verilmediği söylenirken, Hulkenberg'in ise teknik sorunlar nedeniyle takımın mesajının kendisine ulaşmaması sayesinde ceza almaktan kurtuldu.
Bu, ekstra bir ceza olmaması halinde Carlos Sainz'ın yarışa 3. sıradan, Nico Hulkenberg'in ise 12. sıradan başlayacağı manasına geliyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar