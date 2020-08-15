Sainz ve Grosjean yeni motora geçti

Haas, dün sürpriz şekilde gece çalışma yasağını delmişti ve izin verilen haklardan ilkini kullandığı için ceza almadı.

Dün Romain Grosjean'ın güç ünitesinde sorun olduğu için, bunun Fransız üreticinin aracındaki çalışmadan kaynaklandığını düşünüyordu.

Bugün FIA tarafından yapılan açıklamada Carlos Sainz ve Romain Grosjean'ın yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiği açıklandı.

Ayrıca Sainz yeni bir MGU-K, Grosjean ise yeni bir kontrol elektroniğine geçti.

Her iki pilot da bu üniteleri şimdiye kadarki beş yarışta hiç değiştirmemişlerdi. Yani ikinci ünitelere geçtiler.

Cuma günü de Daniil Kvyat ikinci motoruna geçmişti. Ayrıca hem Alex Albon hem de Kvyat yeni bir turbo ve MGU-H ünitesine de geçmişti.

Kvyat ek olarak yeni bir MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniğini geçti.