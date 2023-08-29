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Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Max Verstappen'in eski takım arkadaşları, kendisinin uyandırdığı heyecanın yeni bir şey olmadığını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

2015 sezonunda, 17 gibi çok genç bir yaşta Formula 1'e giriş yapan Verstappen, seriye giriş yaptığı günden beri başarılı olması beklenen bir isimdi.

Henüz ikinci sezonunda ilk galibiyetine imza atan ve "yarış kazanan en genç pilot" unvanını 18 gibi bir yaşta cebine atan Verstappen'in ilk şampiyonluğu ise 2021 gibi efsanevi bir sezonda geldi.

Gerek saf hızı, gerek umursamaz tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi de edinen Verstappen, an itibariyle arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna koşar adım ilerliyor.

Çaylak sezonunda Verstappen ile takım arkadaşlığı yapan Carlos Sainz, Max'in her zaman büyük heyecan uyandıran biri olduğunu söylüyor.

Sainz, "Max'in hiç eksikliğini hissetmediği bir şey varsa o da kendisinin varlığına duyulan heyecan. Öyle ki, daha F1'deki ilk yarışından çok daha önce, F3'te yarışırken bile büyük bir hayran kitlesine sahipti."

"F1'e girer girmez fırtına gibi esti, dolayısıyla şu anda bir fenomene dönüşmesi beni şaşırtmıyor. Onunla takım arkadaşı olduğumuz 2015 sezonundan bu yana insanlar onu heyecanla karşılıyor."  

"O gerçekten çok özel bir yetenek ve başından beri gerçekten çok iyi performans gösteren biri." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen'in 2019 sezonunda 12 yarışlığına takım arkadaşlığını yapan Pierre Gasly de Sainz'ın yorumlarına katılıyor.

Gasly, "Kartingde yarıştığımız çok genç yaşlardan itibaren diğer sürücülere göre çok daha heyecan uyandıran bir isim olduğu belliydi." 

"Kendisi iyi sonuçlar almaya başladıkça insanlar da odaklarını ona verdiler."

"F1'e gelişi ve gösterdiği performans sürpriz değildi, Red Bull'a geçtiğinden beri takımın güçlenmesine katkıda bulundu." 

"Dolayısıyla elde ettiği başarılar ve özellikle Hollanda'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olması sürpriz değil."

"Dışarıdan bakıldığında ülkenin ikonu gibi görünüyor, bu da Zandvoort'a gittiğimizde neden tribünlerin %99.9'unun turuncuyla dolu olduğunu açıklıyor." dedi.

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Analiz: Verstappen ile Perez arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan 5 tur

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