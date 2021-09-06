Sainz ve Ferrari, zorlu Hollanda GP’nin ardından cevaplar arıyorlar

Sainz, Zandvoort’taki yarışın başından itibaren takım arkadaşı Charles Leclerc’in hızına ayak uyduramadı ve son bölümde arkasındaki araçların yaklaşmasını engelleyemedi.

Altıncı sıra için Fernando Alonso’ya savunma yapan İspanyol sürücü, son tura girilirken rakibinin geçmesine engel olamadı ve yarışı yedinci bitirdi.

Yarıştan sonra konuşan Sainz, neden bu kadar yavaş kaldığı konusunda bir açıklaması olmadığını ve Ferrari’nin bu hafta fabrikada bu konuyu araştıracağını söyledi.

Sainz, “Bunu açıklayamıyorum. Tüm yarış benim için biraz acı vericiydi ve çok yavaştım. Kayıyordum ve lastikleri bitiriyordum.”

“Cuma ve cumartesi günlerinde araçta sahip olduğum hissiyatı kaybettim. Dürüst olmak gerekirse, gride geliş turunda bir şeylerden memnun olmadığımı anlamıştım ve denge oldukça kötüydü.”

“Tüm gün boyunca zorlandım ve bu, tam olarak neler olduğunu bulmak için önümüzdeki günlerde inceleyeceğimiz bir şey.” dedi.

Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz’ın hafta sonu, Cumartesi sabahı yaptığı ve araca hasar verdiği kazanın ardından ideal değildi.

Ferrari aracı tamamen onarsa da, Sainz’ın zorlanmasının bu kazayla ilgisi olabileceğini göz ardı etmiyor.

Takım patronu Mattia Binotto, “Sorunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz, bu yüzden her şeyi inceleyeceğiz.”

“Montaj anlamında araca bakacağız. Ayarlara, dengeye bakacağız. Şu anda herhangi bir cevabımız yok.”

“Carlos’un sabah aracı biraz daha anlamak için yeterli pist süresi bulamamasına rağmen, sorunların kazanın bir sonucu olduğunu düşünmüyorum.”

“Şu an bir hatayı dışlamayacağız, bu yüzden her şeye dikkatlice bakacağız. Sonraki yarışlar için daha rahat hale getirecek bir sonuca ulaşacağımızdan eminim.” dedi.

Sainz da şu sözleri ekledi: “Bu tek bir şey de olabilir, birçok küçük şey de olabilir. Sonuca hemen varmak istemiyorum, çünkü tam olarak bilmiyorum.”

“Henüz verilere bakmadık, bu yüzden bu birkaç gün alacak. Bir şey bulacağımızdan ve daha güçlü şekilde geri döneceğimizden eminim. Bu belki hiçbir şey de olmayabilir ve sadece birkaç şey değiştirmek durumunda kalırım. Ancak çok garip olduğu bir gerçek ve bunu anlamak için sıkı şekilde çalışacağız.”