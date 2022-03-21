Sainz ve Ferrari, yeni kontrat konusunda anlaştı

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İspanyol pilot, Bahreyn Grand Prix'sinde ikinci sırada finiş gördü ve takımına dubleyi getirdi. Fakat hafta sonu boyunca ortaya koyduğu performans konusunda hayal kırıklığına uğradı.

F1-75'ten takım arkadaşı kadar performans çıkarmakta zorlandığını kabul eden Sainz, şu anda neden bu tür bir zorluk yaşadığını açıklamakta zorlanıyor.

Sainz'ın takımla olan anlaşması yıl sonunda bitiyor ve İspanyol pilotun bu konuda endişelenmesine gerek yok. Çünkü taraflar gelecekte birlikte devam etme konusunda anlaştılar ve yakında resmi imzaları atacaklar.

Bahreyn GP'sinin ardından konuşan Sainz, yeni sözleşmenin ne kadar yakın olduğu sorulduğunda, "Sanırım yakınız. Çok yakın. Hatta, çok ama çok yakın. Neredeyse imzaladık sayılır.” yanıtını verdi.

Takım patronu Mattia Binotto ise şunları ekledi: "Sanırım bir anlaşma yaptık. Şimdi tüm mesele bunu kağıda dökmekle alakalı."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, talk in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zor bir hafta sonu

Sainz'ın uzun vadeli geleceği güvence altına alınmış gibi görünse de, şu anda odak noktası Ferrari'deki durumu tersine çevirmek gibi görünüyor.

Leclerc'in 2022 aracının isteklerine daha iyi adapte olmasıyla Sainz, geçen yıl takıma katılmasından bu yana ilk kez bu kadar büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Sainz, ”1. antrenmanda, 2. antrenmanda ve 3. antrenmanda çok geride kaldım, Ferrari'de şimdiye kadar ilk kez bu kadar gerideydim. Bu yüzden dubleye rağmen hafta sonundan o kadar da memnun değilim."

"Bir Ferrari pilotu olarak F1'deki en zor hafta sonumu geçirdim ve sadece başımı önüme eğmem, bu aracı daha iyi öğrenmem, Charles'ın bu yarışta sürüşüyle nerede fark yarattığını, virajlara nasıl yaklaştığını ve lastikleri nasıl kullandığını anlamam gerekiyor."

“Kazanmak için yarışmak istiyorsam açıkça gelişmem gerekiyor, başımı önüme eğip Cidde için bazı adımlar atmaya çalışacağım. Bir hafta sonundan diğerine gelişebilir miyim? Sanırım gelişebilirim. Peki farkı tamamen kapatabilir miyim? Bu, gerçekten iyi bir soru. Umarım yapabilirim ve bunun için çok çalışacağım.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, 2022 araçlarının sahip olduğu ayar tarzıyla, kendi sürüş tarzının uyuşmadığını söyledi ve Leclerc'le olan farkın sebepleri konusunda daha fazla bilgi verdi.

"Şu anda aracı sürülmesi gerektiği şekilde sürmüyorum. En azından şu anda aracın sahip olduğu ayarlarla durum bu."

"Charles daha iyi bir iş çıkarmaya başladı ama bütün hafta sonu boyunca daha hızlıydı. Sanırım sıralama turlarının ikinci ve üçüncü bölümünde o seviyeye ulaştım, o bölümlerde iyi seviyede olan birkaç iyi tur çıkardım. Fakat hafta sonunun geri kalanında, hem yarışta hem de antrenmanlarda her zaman 0.3 saniye kadar gerideydim."

"Geçen yıl böyle bir farkı hiç görmedim. Hiçbir zaman 0.3 saniye geride kalmadım. Bu, benim için yeni bir şey ve gerçekten kolay bir hafta sonu değildi."

"Başımı önüme eğmem ve bu 0.3-0.4 saniyeyi nerede bulacağımı bulmam gerekiyor. Bunları araca kendi istediğim şekilde uygulamam, bu aracı nasıl sürmem gerektiğini tam olarak bilmem gerekiyor, o zaman eminim ki galibiyet savaşına dönebilirim. Fakat o ana kadar başımı önüme eğeceğim ve çalışmaya devam edeceğim."