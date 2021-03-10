Sainz ve Ferrari personeli, Bahreyn'de COVID-19 aşısı olacak!

Bahreyn Krallığı, 2021 Formula 1 sezon öncesi testleri ve Bahreyn GP için ülkeye geleceklere COVID-19 aşısı yapmaları konusunda teklif yapacaklarını açıklamıştı.

Açıklamada, "Testler de dahil olmak üzere bu yılki Formula 1 organizasyonunun zaman çizelgesi nedeniyle, katılımcıların büyük çoğunluğu yarıştan önce üç haftalık süre boyunca Bahreyn'de bulunacak. Bu da, (Pfizer-BioNTech aşısı) aşıyı değerlendirmek isteyenler için ek koruma sağlamak adına eşsiz bir fırsat sunuyor." denilmişti.

Başlangıçta hiçbir takımın bunu kabul etmeyeceği öne sürülmüştü ancak İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari, bu aşılama fikrini kabul etti.

Bu, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve isteyenler, COVID-19'a karşı bağışıklık kazandıran Pfizer-BioNTech aşısının çift dozunu alabiliyor.

Şimdi Ferrari'nin büyük bir kısmı (yaklaşık %90'ı) bu aşıyı olacak ve Carlos Sainz da aşı olan isimlerden biri olacak.

Charles Leclerc ise, COVID-19'u atlattığı için muhtemelen aşı olmayacak.

Ferrari'nin İtalya'daki sağlık otoriteleriyle temasa geçtiği ve itiraz olmamasının ardından böyle bir karar aldığı anlaşılıyor.

Gazeteye göre Mercedes de çalışanlarına aynı fırsatı sundu ve pist ekibindeki pek çok isim aşı olacak.

Takımlar, pek çok ülkenin aşı olma konusunda büyük uğraş verdiği bir dönemde, hemen aşı olma fırsatını değerlendirmek istemiş gibi görünüyorlar.