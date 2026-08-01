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Formula 1

Sainz ve Albon hemfikir: "Williams'ın 2026 hedeflerine ulaşması zor"

Williams pilotları Carlos Sainz ve Alex Albon, takımın 2026 sezonunun ikinci yarısında belirlediği hedeflere ulaşmasının zor olduğunu kabul ederken, Grove ekibinin kapsamlı bir toparlanma planı üzerinde çalıştığını açıkladılar.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Alexander Albon , Carlos Sainz, Williams

Williams'ın Team Torque podcast'ine yaz arasından önce konuk olan Carlos Sainz ve Alex Albon, takımın sezonun ilk yarısındaki zorlu sürecini değerlendirdi.

2026'da yürürlüğe giren yeni teknik kurallar, 2025 sezonunda gösterdiği güçlü performansı tekrarlamayı hedefleyen Williams için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü.

Sainz, takımın sezonun ilk yarısının herkesin gördüğü kadar zor geçtiğini kabul ederken, son haftalarda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

"Sezonun ilk yarısı çok zorlu geçti."

"Ama şu anda daha iyi olduğumuza inanıyorum. Son iki ya da üç hafta takım adına daha olumlu geçti. Yaz arası bize iyi gelecek."

"Bu yılki ve gelecek yılki araçla ilgili bazı iyi ve ilginç fikirler üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden biraz daha iyimserim."

Ancak İspanyol pilot, sezonun ikinci yarısında Williams'ın hedeflediği seviyeye ulaşmasının gerçekçi olmadığını da açıkça dile getirdi.

"İkinci yarıda olmak istediğimiz seviyeye ulaşacağımızı söyleyemiyorum. Bence ulaşamayacağız. Ama en azından perde arkasında fikirler var ve belirli bir düşünce süreci işliyor."

Takım arkadaşı Alex Albon da Sainz'ın değerlendirmelerine katıldı: "En azından artık net bir yol haritamız var."

"Biz pilotlar için üç haftalık bir ara var ama takım için aslında iki hafta. Çünkü takımlar, Macaristan'dan sonra bir hafta boyunca çalışmaya devam ediyorlar."

"Kapanış öncesinde çok fazla veri toplanıyor ve analiz ediliyor. Bu yüzden Zandvoort haftasına geldiğimizde elimizde çok daha fazla veri olacak."

"Bu yılki araç hakkında konuşacağımız yeni konular ve değerlendireceğimiz yeni alanlar ortaya çıkacak."

"Bu sezon yaşadıklarımızın bir daha tekrarlanmaması için takım içinde gerçekten büyük bir yoğunluk ve kararlılık mevcut."

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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