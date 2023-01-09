Sainz: "Vasseur-Leclerc ilişkisi Ferrari için faydalı olacak"

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Mattia Binotto'nun görevinden istifa etmesinin ardından Ferrari'nin yeni takım patronu Vasseur, yılın başlamasıyla birlikte göreve başlayacak.

Vasseur, Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz ile geçmişi olan biri.

Vasseur, 2018'de Sauber'de takım patronuydu. O sezon Leclerc'in çaylak sezonuydu ancak bu sezon, Leclerc'in 2019'da Ferrari'ye terfi etmesine katkı sağladı.

Sainz'in Vasseur ile bağlantısı daha az biliniyor; İspanyol pilot, Vasseur'ün daha önce takım patronu olduğu dönemde kendisinin Renault ile anlaşmasına katkı sağladığını açıkladı.

Bununla birlikte, bazıları Sainz'in Vasseur ve Leclerc arasındaki ilişki nedeniyle, takım arkadaşına karşı takımdaki konumu açısından dezavantajlı duruma düşebileceğini düşünüyor.

Ancak Sainz olaya hiç de bu şekilde bakmıyor. Bunun yerine, Vasseur ve Leclerc arasındaki bağın, yeni patronun Ferrari'ye daha hızlı alışmasına yardımcı olacağına ve takım için bir 'destek' olacağına inanıyor.

Charles Leclerc, Ferrari, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Autosprint'in Leclerc'in Vasseur ile çalışmış olmasının endişe verici olup olmadığı sorusuna Sainz şu yanıtı verdi: “Hayır, çünkü sıfırdan başlamayacağım."

“Onunla iyi anlaşacağımdan, takımla ve Charles'la olan ilişkimi gördüğünde benden memnun olacağından eminim. Leclerc ile olan ilişkisinin de onun buraya alışmasını hızlandıracağını ve herkes için faydalı olacağını düşünüyorum."

Binotto'nun sahip olduğu türden baskıyı bir kenara bırakın, Vasseür'ün Formula 1 gridinin ön tarafında yarışan bir takımı yönetmeyi hiç deneyimlememiş biri olması, bu konuda fikir ayrılıklarına neden oldu.

Ancak Sainz, Vasseur'ün Binotto'dan görevi devralacak doğru kişi olduğuna inanıyor.

Sainz, “Bana anlatılanlara ve onu tanıma şeklime bakılırsa, bence doğru adam o."

“Padoktaki herkes onu tanıyor ve eminim iyi iş çıkaracaktır."

“Bu bir adaptasyon süreci olacak ama Fred Formula 1'i ve Ferrari'yi çok iyi tanıyor. Şimdilik bu, hazırlık aşaması olacak ve ardından tam gaz çalışmaya başlayacağız." dedi.