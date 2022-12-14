Sainz: "Vasseur, Ferrari'ye yeni bir motivasyon getirecek"
Carlos Sainz, Frederic Vasseur'in gelişiyle Ferrari içerisindeki motivasyonun olumlu yönde etkilenebileceği görüşünde.
Ferrari'de takım patronluğu görevine getirilen Frederic Vasseur, ilk kez bu kadar üst düzey bir takımda görev alacak.
Bugün bir etkinlikte Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Sainz, Vasseur'ün takıma katılmasıyla ilgili şöyle dedi: "Umarım iyiye doğru bir değişim olur."
"Takıma ne zaman yeni biri gelse, kendileri ve takım için iyi şeyler yapmak adına ek bir motivasyona sahip oluyorlar."
"Takımın nasıl çalıştığını görmek ve hangi değişikliklerin gerekli olduğunu anlamak için ona zaman vermek gerekiyor, Ferrari çok büyük bir takım ve bunun zaman alacağını biliyorum, her şey bir gecede olmayacak."
"Onun hakkında çok iyi şeyler söylüyorlar, ben de şahsen onu tanıyorum, Renault'da çalışırken oraya geçebilmem için benimle sözleşme imzalamak istiyordu."
"Dün onunla konuştum, onu aradım ve bir Ferrari sürücüsü olarak ilk temasımı kurdum, şahsen iyi bir iş yapacağına inanıyorum."
Sainz, 2022'nin kendisi için inişler ve çıkışlarla geçtiğini söyledi.
Sainz, "Bu sezonda her zaman hatırlayacağım pek çok güzel şey olduğu gibi, gerçekten zor olan bazı anlar da vardı."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Ferrari
"Başlangıçta arka arkaya iki kez yarış dışı kaldım ve sonlara doğru işler iyi gitti. Fakat Austin'de pole pozisyonundan başladığımda kaza oldu, ayrıca araç da kazanabilecek durumda değildi."
"Kısacası çok fazla iniş çıkış yaşadım. Gelecek yıl umarım inişler azalır ve zirvelere artar. Böylece daha düzgün bir yıl geçirebilirim."
"Amacım istikrarlı olmak, yarış kazanmanın ne olduğunu biliyorum ama dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsanız istikrarlı olmak zorundasınız."
"Öndeyseniz, en kötü sonuç 5.'lik ya da 6.'lıktır fakat bizim gibi 6-7 kez yarış dışı kalırsanız, dünya şampiyonluğunun elinizden kayıp gitmesine neden olan bir dizi puan kaybedersiniz. Verstappen ve Red Bull'un her zaman üstün olduğu doğru olsa da durum bu."
"Şimdi bu yıldan ders çıkarmaya çalışacağım. Ayrıca her yarışı bitirebileceğine inandığım 2021'deki 'istikrarlı Carlos'a' dönerek dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorum."
Sainz şampiyonluğu kazanma ihtimaliyle ilgili olarak "Bunu hem yakın hem de uzak bir ihtimal olarak görüyorum."
"Yakın çünkü dünyanın en iyi takımlarından birindeyim ama F1'de hem takımların hem de sürücülerin seviyesi çok yüksek."
"Niyetim ve arzum her yıl bu yönde olacak ancak en iyi araçlardan birine sahip olmanız ve bundan faydalanmanız gerekiyor."
"Bu yıl gerçekten rekabetçi bir araca sahip olduğum ilk yıldı ve bu benim çok şey öğrenmemi sağladı."
"Gelecekte kendimi geliştirmek için bundan faydalanacağımdan eminim". dedi.
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