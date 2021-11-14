Sainz: "Uzun zamandır startlarımı iyileştirmeye çalışıyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, beşinci sıradan başladığı sprint sıralama yarışında güçlü bir ilk tur geçirdi ve ikinciliği aldı.

Max Verstappen'e geçilmesinin ardından üçüncü sırada finiş gören İspanyol pilot, sprint yarışından bir puan kazanmayı başardı.

Sainz, "Bence gayet iyi bir gün oldu. Startlar sezonun ilk yarısından bu yana geliştirmek istediğim bir şeydi çünkü eskiden McLaren, Renault ve Toro Rosso'dayken benim en güçlü yanlarımdan biriydi."

"Son birkaç yarışta startlarımı geliştirmem ve mümkün olan en iyi startı almak için çalışmam gerekiyordu. Çok çabaladık ve bugün kesinlikle meyvelerini almaya başladık."

"İyi hamlelerdi. Tabii ki buradaki çocuklarla, yani Mercedes ve Red Bull sürücüleriyle yarışmak her zaman biraz daha eğlenceli oluyor ve bazı iyi savaşların tadını çıkardım." dedi.

Sainz, yumuşak lastikle başlama kumarının zorluğu sorulduğunda şöyle dedi: "Bu, kolay bir karar değildi çünkü sonunda yumuşak lastiğin belki ilk iki tur için daha iyi olsa bile üçüncü veya dördüncü turdan itibaren yumuşak lastiğine aşırı ısınacağını biliyorduk."

"Hal böyle olunca orta lastiği istiyorsunuz. Fakat başlangıç performansı ile 24 turluk bir bölüm veya yarış arasında bir denge yakalamak gerekiyor. Yumuşak lastiği seçtik ve dürüst olmak gerekirse %50'ye 50'ydik."

"Dediğim gibi başlangıçta yumuşak lastik konusunda ikna olmamıştım ama orta lastik konusunda da ikna olmamıştım. Sonunda biraz bulut geldiğini ve pistin sıcaklığı düştüğünü görünce hemen yumuşağı seçtim. İşe yaramış gibi görünüyor."

"Sonunda çok iyi başladık ve ilk birkaç virajda zorlandım. Ardından lastik yönetimi ve her zamanki gibi zor olan savunma yaptım."

"Sanırım yarış başlamadan önce pist sıcaklığının düşmesi, durumu yumuşak lastik lehine çevirdi. Çünkü lastikleri hayatta tutmak biraz daha kolaylaştı. Yine de tabii ki beşinci turdan sonra orta lastik daha iyiydi. Sonuç olarak bence zor bir karar karardı fakat doğru olanı yaptık."

Sainz üçüncü sıradan yani temiz taraftan başlayacak ve ilk virajda liderliği almaya çalışabilir.

Bunu yapıp yapamayacağı sorusuna Sainz, "Bu konuda şüpheliyim fakat Formula 1'de neler olacağını asla bilemezsiniz. Bugünle aynı yaklaşımı koruyacağım ve bugün olduğu gibi hem birinci hem de dördüncü virajlarda agresif tarafta olacağım. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images