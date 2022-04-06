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Carlos Sainz, 2020 sezonunda Ferrari ile anlaştığında, ana hedefi bir F1 pilotu olarak kendini daha da geliştirebilmek ve kariyerinin ilk zaferini, belki de şampiyonluğunu elde edebilmekti.

Ferrari'deki ilk sezonunda İspanyol pilot, tam dört kez podyuma çıkmasına rağmen, istediği zafere ulaşmayı başaramadı. Sainz sezonu Red Bull ve Mercedes pilotlarının hemen arkasında ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde beşinci tamamladı.

Bu sezon ise iki yarışta da podyum gören Sainz şu ana dek Leclerc'i geçmeyi başaramadı. Şampiyona lideri Leclerc, Bahreyn'de kazanarak Ferrari'ye 2019 Singapur GP'sinden bu yana ilk zaferini getirdi.

27 yaşındaki pilot, buna rağmen halen ilk zaferini kazanacağı konusunda kendine güveniyor.

Sainz, "Öncelikle ilk galibiyetimi elde etmek istiyorum, gerisini birlikte göreceğiz. Halen Formula 1'deki hayalimin peşinden gidiyorum, önce yarış, ardından şampiyonluk kazanmak."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, 3rd position, drives into Parc Ferme Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Şampiyon olmak istiyorsanız öncelikle yarış kazanmanız gerekiyor. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum fakat bunun düşüncesi sabahları uyandığımda da, geceleri uyurken de kafamda, bu yüzden gerçekleşmesini istiyorum." dedi.

Sainz'ın galibiyete en çok yaklaştığı an 2020 İtalya GP'siydi, fakat yarışı AlphaTauri'den Pierre Gasly kazanırken o dönemin McLaren pilotu Sainz ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı.

Sainz, "Uzun zamandır ilk galibiyetim için hazırlanıyorum. Bir dünya şampiyonluğu kazanmak için istikrarlı galibiyetlere ve podyumlara ihtiyacınız var ve son birkaç yılda ne zaman podyuma çıkma şansım olsa değerlendirdim."

"Bir veya iki kez kazanma şansım oldu, neredeyse başarıyordum. Bu yüzden bana doğru aracı verirlerse, galibiyet alabileceğimden eminim." dedi.