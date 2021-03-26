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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Sainz: "Uzun sürüşler Mercedes ve Red Bull'un önde olduğunu gösterdi"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cuma gününün ardından verdiği demeçte Mercedes ve Red Bull'un önde yer almaya devam ettiğini dile getirdi ancak mücadelenin tek turda çok yakın olduğunu belirtti.

Sainz: "Uzun sürüşler Mercedes ve Red Bull'un önde olduğunu gösterdi"

Ferrari pilotları, cuma günkü antrenman turlarında epey iyi göründüler ve Carlos Sainz dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Sainz, zorlu şartlardaki ikinci seansın ardından şöyle dedi: "İlk seansa kıyasla şartlar çok farklıydı. İlk seansta her şey oldukça normal görünüyordu ve aniden ikinci seansta rüzgar ve pist koşullarında büyük bir değişiklik oldu ve hem araçları hem de dengeyi biraz sınırlara getirdi. Haliyle gridi biraz yaklaştırdı."

"Bence uzun sürüşler herkesin nerede olduğunu biraz daha açık şekilde gösterdi. Mercedes ve Red Bull'un, gridin geri kalanına kıyasla belli bir avantaja sahip olduğunu açıkça görebilirsiniz. Ancak aynı zamanda kısa sürüşlerde performans açısından bu kadar yakın olmasına da şaşırdım."

Nerede eksiklik yaşadığı sorusuna Sainz, "Aracın farklı şartlarda nasıl tepki verdiğini anlamakta."

"Takımları ve araçları değiştirdiğinizde, koşullar değiştiğinde aracın nasıl tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Yani her zaman olması gerekenden biraz daha az zorluyorsunuz çünkü aptalca hatalar yapmak istemiyorsunuz."

"Aracın limitlerinin biraz altında kalmak istiyorsunuz çünkü aracın nasıl tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Bu yüzden her zaman yarışlara ihtiyaç olduğunu söylüyorum."

"Deneyimlere ihtiyacınız var, aracın rüzgara ve sıcaklıklara nasıl tepki verdiğini görmelisiniz. Bir fikir edinmek için farklı şartlardan geçmeniz gerekiyor."

"Bugün nispeten evimde gibi hissetmeyi başardım ancak yarın tamamen farklı bir hikaye olabilir. Rüzgar yarın tekrar değiştiğinde tamamen farklı olabilir."

"Tekrardan sıfırdan başlayabilir ve doğru tempoyu bulmaya çalışabilirim. Burada yapmam gereken yavaş yavaş seansların geçmesine izin vermek, deneyim kazanmak ve sabırlı olmak." cevabını verdi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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