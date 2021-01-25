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Formula 1 / Son dakika

Sainz uykuya Ferrari sürdüğünü hayal ederek dalıyormuş

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Sainz uykuya Ferrari sürdüğünü hayal ederek dalıyormuş
Ekleyen:
, Editör

Carlos Sainz, her gece yatmadan önce bu seneki Ferrari aracını sürdüğünü hayal ederek uykuya daldığını söyledi.

2020'de Ferrari'nin geçirdiği senenin ardından İspanyol pilotun ne tür bir uykuya daldığı belli değil. Ancak Sainz, bu seneki hedefinin, geçen sene İtalya Grand Prix'sini bitirdiği sıranın bir üstü, hatta belki de dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Instagram'da yaptığı soru-cevap seansında Sainz, hangi Formula 1 aracını sürmeyi hayal ettiği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu seneki aracı. Daha şimdiden aracın nasıl sürülebildiğini ve hissiyatını oldukça fazla merak ediyorum."

"Her akşam uykuya, bu seneki aracın daha önce F1'de kullandığım araca nazaran nasıl hissettireceğini düşünerek dalıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım!"

 

26 yaşındaki pilot her ne kadar yeni aracı sürmek için Bahreyn'de 12-14 Mart tarihleri arasında yapılacak olan sezon öncesi testlerine kadar bekleyecek olsa da Sainz, bu hafta 2018 model araç ile Fiorano'da yedi sürücülü bir teste katılacak.

Bu test, Sainz'ın Maranello'daki fabrikaya kendisini alıştırma ve takımla tanışma dönemi sırasında yapılacak.

Sainz konu hakkında şunları söyledi: "Bu inanılmaz bir şey, fabrikada geçirdiğim bu günler gerçekten çok özel. Kırmızı tulumu giymek, simülatörde F1 aracına oturmak ve direksiyonda Şahlanan At'ı görmek... Bunlar sizi özel hissettirecek şeyler."

"Bu sene çoktan Maranello'da üç veya dört kez bulundum. Benim açımdan bakarsak, ilk testime hazırlanmak için pek çok kez simülatörde çalıştım. Yeni yüzlerle tanışıyorum ve isimleri öğrenmem gerek, ancak bunda pek iyi değilim!"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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