Sainz: "Umarım yarış bizim için Fransa veya Avusturya gibi geçer"
Carlos Sainz, Hollanda Grand Prix'sinin zor geçmesini beklese de, Fransa ve Avusturya'da olduğu gibi kendileri için daha iyi olmasını umuyor.
Carlos Sainz, sıralama turlarındaki son turunda temiz bir tur atmayı başardı ancak bu tur pole pozisyonu için yeterli değildi.
Pazar günkü yarışa üçüncü başlayacak olan Sainz, şöyle hafta sonları hakkında şöyle konuştu: "Q1 ve Q2'den sonra. Max ve Red Bull'un oldukça gerisindeymişiz gibi görünüyordu. Üstünlük açıkça onlarda gibiydi ama üçüncü bölümde şaşırtıcı şekilde daha fazla yol tutuş yakaladık. Son turumda büyük bir ilerlemek kaydettim. Sanırım 0.3 saniyelik bir kazançtı ama eminim ki her şey biraz daha iyi gitseydi, pole pozisyonu için daha iyi bir tur çıkarabilirdik."
"Yarışta durum nasıl olacak bilmiyorum çünkü sıralama turlarında 0.1 saniye içerisindeydik. Yarışta 70 tur boyunca böyle olursa, bizi çok yakın bir yarış bekliyor olacak. Normalde Red Bull son dönemde Pazar günleri, Mercedes'le birlikte, bizim sahip olmadığımız bir şeye sahip gibi görünüyor ancak Fransa ve Avusturya'ya geri dönersek, Pazar günü bir şeyler bizim lehimizeydi. Yani evet, umarım o iki yarış gibi olur ve tüm yarış Max'le mücadele edebiliriz."
"Ayrıca Mercedes'in pazar günkü yarışta en az bizim kadar hızlı olacağını düşünüyorum. Diğer beş araçla iyi bir mücadele olacak."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
DRS mesafesindeki artışın geçişleri artırıp artırmayacağı sorusuna Sainz, "Biraz daha kolay olacak."
"Bence geçen yıla kıyasla öndeki aracı takip etmek biraz daha kolay olmalı. Ayrıca ekstra DRS mesafesi kesinlikle geçen yıla göre daha durumu daha kolay hale getirecek. Yine de geçiş yapmak çok kolay olmayacak çünkü burası hâlâ bunu yapmak için çok zor bir pist. Umarım geçen yılki kadar zor olmaz." cevabını verdi.
Pistin temiz tarafından kalkmasının başlangıçta kendisine yardım edip etmeyeceği sorusuna Sainz, "Sol ile sağ arasındaki farkın nasıl olduğunu göreceğiz. Normalde sol tarafın biraz daha temiz olması gerekir ama bu yıl soldan sağa durumun çok az değiştiğini gördük. Burada ilk viraja kadarki mesafe çok kısa, bu yüzden kilit nokta olacağını sanmıyorum. Her şey debriyajı doğru şekilde bırakma ve çekiş yakalama, ardından ilk viraja girerken nasıl olacağımızı görmekle ilgili." cevabını verdi.
Sainz, yeni set yumuşak lastiğin Verstappen'e avantaj getireceğini belirtti ve strateji hakkında şunları ekledi: "Birkaç saat sonra strateji toplantımız var. Sanırım mevcut seçenekleri tartışacağımız yer orası olacak. Henüz tüm olasılıklara bakmadım ama Max, yeni set yumuşak lastiğe sahip. Onu ne zaman kullanırsa kullansın güçlü olacak çünkü burada aşınma çok yüksek olduğu için -en azından bizim aracımızda- yeni setten kullanılmış lastiğe çok büyük bir fark olduğunu gördük."
"Yani bunu nasıl idare edebileceğimizi görmemiz gerekecek." dedi.
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