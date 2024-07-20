Sainz: "Umarım sorunlarımıza ben ayrılmadan bir çözüm bulabiliriz"

Sainz, Macaristan GP sıralama turlarında dördüncü olurken; takım arkadaşı Charles Leclerc altıncı sırayı elde etti.

İspanyol pilot, genel olarak bu hafta sonundaki performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Sainz, "İlk antrenman seansında pist sıcaklığı 60 dereceydi ve orada gerçekten iyi bir tur atmıştım."

"Yüksek sıcaklıklarda ön tarafta mücadele edebiliriz diye düşündüm ama pist soğuduğunda biraz daha geriye düştük."

"Benim için sağlam bir hafta sonu oldu, tüm seanslar çok iyiydi. En hızlı üç aracın ardında dördüncü olduğum için mutluyum." dedi.

Sainz, seans sonrasında verdiği demeçte Ferrari'nin yaşadığı sorunlara da değindi.

"Aslında burada 240'lara çıktığımda özellikle 11. ve 4. virajlarda biraz zıplama sorunu yaşadım. Bu yüzden biraz daha analiz yapmamız gerekecek."

"Hatta muhtemelen ne durumda olduğumuzu görmek için Spa'da bu hızda düzgün bir şekilde test yapmamız gerekecek."

"Bu zayıflığımızın farkındayız ve bunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz, ama zamana ihtiyacınız var."

"Umarım kısa vadede değil ama uzun vadede ve ben takımdan ayrılmadan önce uygun bir çözüm bulabiliriz."