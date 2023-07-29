Sainz: "Üçüncülükten memnunum"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, sprint sıralama turlarında elde ettiği üçüncülükten memnun olduğunu söyledi.
İspanyol pilot, bu hafta sonu daha derli toplu bir görüntü çiziyor ve hem cuma hem de cumartesi günkü sıralama turlarında iyi turlar çıkardı.
Sprint sıralama turlarında üçüncü olan İspanyol sürücü, sonuçtan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hedefini "podyum" olarak belirledi.
Sainz şöyle dedi: "Kendimi gerçekten iyi hissettim."
"Bugün iyi bir tur attım. Dün yaptığım birkaç hatadan sonra gerçek potansiyelimi gösterebildim."
"Üçüncülükten memnunum. Açıkçası pole ile aramızdaki farktan pek memnun değilim çünkü çok yakınız ve ben de o sırada olabilirdim. Fakat aynı zamanda birçok rakibime kıyasla son turumu oldukça erken attım, bu yüzden iyi bir tur attığıma inanıyorum."
"Seans boyunca araç iyi hissettirdi, özellikle geçiş lastiklerinde çok hızlı gittim. Red Bull çok önde ama onlar dışında rekabetçiyiz."
"Bugünkü sprint yarışı için beklentim podyuma çıkmak."
"Tabloya bakmam lazım, Perez'in nerede başladığını ve Mercedes'in nerede olduğunu görmeliyim. Çünkü bence ana rakibimiz bence onlar olacak."
"Red Bull'ların bu hafta sonu sahip olduğu tempo ile sprint yarışını bilemiyorum ama yarınki yarışta herkesi yenecekleri kesin."
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