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Formula 1 Avusturya GP

Sainz: "Üçüncülükten gurur duyabiliriz"

Carlos Sainz, olaylı geçen Avusturya Grand Prix'sini üçüncü olarak tamamladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, son turlarda çarpışmaları nedeniyle önde seyreden Max Verstappen'in geriye düşmesi ve Lando Norris'in yarış dışı kalmasıyla sonuçlanan olaylı Avusturya GP'sinde üçüncü olduktan sonra konuştu:

"Önde oldukça olaylı bir yarış oldu! Bizim için, George ile başa çıkmaya çalışmakla ilgiliydi."

"Mercedes'in yarış temposunda bir avantajı olabileceğini biliyorduk. Ancak onunla başa çıkmak için her şeyi denedik. Oscar sonunda gerçekten hızlı geldi."

"Sonuçta üçüncü sıradayım, bunun iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bence bu hafta sonu bizim için kolay olmadı ama oldukça mutlu ve gururlu olabiliriz."

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