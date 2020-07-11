Sainz, üçüncülüğün ardından çok mutlu

Carlos Sainz, Lando Norris'in gerisinde kaldığı geçen haftanın ardından bu hafta çok daha iyi bir performans sergiledi.

İspanyol pilot, ıslak zeminde geçen sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayıp dikkatleri üzerine çekerken, McLaren bir kez daha ikinci çizgiye oturmuş oldu.

Mercedes'ten Valtteri Bottas'ı geçen Sainz, sonuçtan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Evet, kariyerimde ilk kez arka arkaya aynı hafta sonunda yarışmaktan ve bugün üçüncü olmaktan son derece memnunum."

"İkinci çizgideyiz, elbette oldukça şaşırtıcı çünkü özellikle bu sıralama turları muhtemelen F1 sürücüsü olarak katıldığım en zorlu seanslardan biriydi. O son turu bir araya getirmek, doğrusu gerçekten çok iyiydim. "

"Yer ıslak olduğu için yol tutuşu çok düşüktü, özellikle düzlüklerde işimiz gerçekten çok zordu. Sadece ayağınızı gazda tutup, düzlüklerde kayıyordunuz. Bunu Max ve Lewis ile konuşmaktan büyük bir keyif aldım ve onlar da bu konuşmadan dolayı çok heyecanlılardı."

"Yarış performansı olarak Barcelona'ya göre daha iyi durumdayız. Bu yüzden yarına kendimize daha fazla güvenerek gidiyoruz. Ancak aynı zamanda yine Ferrari ve Racing Point'in yarış performansını gördük."

"Tam olarak ne kadar geriden başlayacaklarını bilmiyorum ancak Alex ve Valtteri de arkamızda. İlk turlar zor olacak. Umarım yerimi koruyabilirim."