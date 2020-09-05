Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"

İspanyol pilot, üçüncü sıralama seansında Mercedes pilotlarından sonraki en hızlı isim oldu ve böylece yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Sainz, üçüncü seans sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse ilk sıralama seansından beri kendimi çok rahat hissediyorum. Çok güçlü bir turla beraber sadece bir lastik seti kullanarak buraya geldik."

"O andan itibaren de tek amacım 19.6'lara ulaşmaktı ve bu sonucun ilk beşe girmeme yeterli olacağını biliyordum."

"Son turda neredeyse kontrolü kaybettim, ilk Lesmo'nun çıkışında az daha sorun yaşıyordum ve ondan itibaren titreye titreye sürmek zorunda kaldım çünkü Parabolica ve Ascari'de her şeyi bir araya getirmem gerekiyordu."

"Diğer tüm turlarımda doğru turları attığımı biliyordum, ancak son seanstaki ilk turumu doğru bir şekilde atamadım ve bu yüzden ikinci turu bekliyordum. Tur da pek iyi başlamadı ve son virajlarda çok güçlü zamanlar yakalamam gerekiyordu."

"Bu yüzden de çok risk aldım ve Ascari'ye girerken resmen büyük bir dalış yaptım, bu sırada da 'Of, bu gerçekten çok geç oldu." diye düşünüyordum."

"Yarış temposu olarak ise üçüncülük kadar iyi olduğumuzu düşünmüyorum, ancak elimizden geldiğince burada kalmaya çalışacağız. Bu hafta sonu arkamızda Renault pilotları var, onların bizden daha hızlı olduklarını düşünüyordum ancak bu tur, bu düşünceyi yenmemde yardımcı oldu."