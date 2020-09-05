Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Yarış:
22 Saat
:
17 Dakika
:
35 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Carlos Sainz, sıralamalarda üçüncülüğü aldığı turunda limitleri zorladığını ve bu yüzden titrediğini söyledi.

İspanyol pilot, üçüncü sıralama seansında Mercedes pilotlarından sonraki en hızlı isim oldu ve böylece yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Sainz, üçüncü seans sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse ilk sıralama seansından beri kendimi çok rahat hissediyorum. Çok güçlü bir turla beraber sadece bir lastik seti kullanarak buraya geldik."

"O andan itibaren de tek amacım 19.6'lara ulaşmaktı ve bu sonucun ilk beşe girmeme yeterli olacağını biliyordum."

"Son turda neredeyse kontrolü kaybettim, ilk Lesmo'nun çıkışında az daha sorun yaşıyordum ve ondan itibaren titreye titreye sürmek zorunda kaldım çünkü Parabolica ve Ascari'de her şeyi bir araya getirmem gerekiyordu."

"Diğer tüm turlarımda doğru turları attığımı biliyordum, ancak son seanstaki ilk turumu doğru bir şekilde atamadım ve bu yüzden ikinci turu bekliyordum. Tur da pek iyi başlamadı ve son virajlarda çok güçlü zamanlar yakalamam gerekiyordu."

"Bu yüzden de çok risk aldım ve Ascari'ye girerken resmen büyük bir dalış yaptım, bu sırada da 'Of, bu gerçekten çok geç oldu." diye düşünüyordum."

"Yarış temposu olarak ise üçüncülük kadar iyi olduğumuzu düşünmüyorum, ancak elimizden geldiğince burada kalmaya çalışacağız. Bu hafta sonu arkamızda Renault pilotları var, onların bizden daha hızlı olduklarını düşünüyordum ancak bu tur, bu düşünceyi yenmemde yardımcı oldu."

 
Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi

Önceki haber

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi

Sonraki haber

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'ya güvenen Camilleri, 2022'de Mercedes'i durdurmalarını umuyor

İtalya GP 3. antrenman: Bottas lider, McLaren 2-3!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İtalya GP 3. antrenman: Bottas lider, McLaren 2-3!

Verstappen: "Aşırı hızlı F1 araçları, yakın mücadeleyi engelliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Aşırı hızlı F1 araçları, yakın mücadeleyi engelliyor"

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi

Son Haberler

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"
F1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi
F1 Formula 1 / Son dakika

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

51dk
2
Formula 1

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"

15dk
3
Formula 1

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"

22dk
4
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

5
Formula 1

İtalya GP 3. antrenman: Bottas lider, McLaren 2-3!

3s

Son Haberler

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"
F1

Vettel: "Piste yanlış zamanda çıktık"

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"
F1

Sainz: "Üçüncü sıralama seansından sonra titredim"

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi
F1

Üçüncü antrenman seansındaki olayda kimseye ceza verilmedi

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
F1

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

Canlı Anlatım: İtalya GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: İtalya GP sıralama turları

Son Videolar

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.