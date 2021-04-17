Sainz: ‘’Ferrari aracında az tur attığım için üçüncü bölüme çıkamadım’’

Sainz, ikinci bölümü 11. sırada tamamladı ve sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı az farkla kaçırdı.

İspanyol pilot, üçüncü bölüme kalmayı sadece 0.066 saniye farkla kaçırdı ve bölümün en hızlı turundan 0.4 saniye daha yavaştı.

Sainz bu sonucun ardından, bunun kötü bir gün olduğunu ancak bu sonuç sayesinde Ferrari’de daha çok hızlanması gerektiğini anladığını söyledi.

Sainz, ‘’Açıkçası, tüm hafta sonu boyunca hızlı olduğumu düşünüyordum fakat iyi bir turu bir araya getiremedim ve sıralamalar da bunu göstermiş oldu.’’

‘’Her yere dağılmıştım, turu birleştirmeyi beceremedim. Virajlarda hızlı hissetsem de, turu bir araya getiremedim.’’

‘’Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım çünkü eğer iyi bir iş çıkarsaydım, üçüncü bölüme çıkabilirdik.’’

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

‘’Ancak aynı zamanda, bu pist sayesinde araçta az kilometre yaptığım, araçtan tam olarak ne beklemem gerektiğini anlamadığım ve aracın limitlerine nasıl ulaşacağımı bilmediğim açığa çıkmış oldu.’’ dedi.

Sainz, sıralamaların ikinci bölümündeki son turunda biraz daha hızlı olabileceğini ekledi.

‘’Herkes birbirine çok yakın ve her 0.1 saniye çok önemli.’’

‘’Bugün, her virajda istediğim dengeyi yakalayamadım ve fren dengesi sorunlarım nedeniyle, kendi ortalamalarıma göre 0.2 veya 0.3 saniye daha yavaştım.’’

‘’Ancak, sezonun daha çok başındayız. Bu araçta çok az tur attım ve hâlâ öğrenmem gereken çok şey var. Şu anda öğreniyorum, deniyorum ve gelişiyorum.’’

İspanyol pilot, şansına güvendiğini ve uzun turlarda daha iyi bir hıza sahip olduğunu ekledi.

‘’Ben, her zaman Pazar günü pilotu oldum. Her zaman Pazar günleri daha iyi bir iş çıkarıyorum. Bu açıdan kendime güveniyorum ve yarın ilerleyebileceğimden eminim.’’