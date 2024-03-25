Sainz: "Uçağa binmeden önce yarışa katılamayacağımı düşündüm"

Sainz, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonu apandisit ameliyatı geçirdikten sadece iki hafta sonra pazar günü Ferrari adına önemli bir zafer elde etti.

İspanyol pilotun Avustralya'ya yapılacak uzun yolculuğa kadar iyileşmesi için önünde sadece bir hafta vardı.

Sainz, Albert Park hafta sonu yarışına hazır olmak için mücadele ederken, son ana kadar Avustralya seyahatinin gerçekleşmeyeceğinden korkmuş.

Sainz, "Dokuz gün önce, Avustralya'ya gelmek için uçağa binmeden önce hâlâ yataktaydım."

"Karnımı zar zor hareket ettirebiliyordum ve şöyle düşünüyordum. 'Bu olmayacak' diyordum. Ama uçağa bindim ve Avustralya'ya indiğimde aniden kendimi çok daha iyi hissettim."

"Her 24 saatte bir, ilk yedi günden çok daha fazla ilerleme kaydediyordum. Aslında tüm doktorların bana söylediği şey buydu: 'Endişelenme, çünkü ikinci hafta, her gün ilk haftadan çok daha fazla iyileşecek."

"Alex Albon bile bana bunu söylemişti, hatırlıyorum, yani aşağı yukarı herkesin bana söylediğini yaptım." dedi.

Sainz iyileşme sürecini hızlandırmak için oksijen seviyesini arttırmak için hiperbarik odaların ve yara dokusunun iyileşme sürecini hızlandırmak için elektromanyetik akım kullanan Indiba makinesinin kullanımı da dahil olmak üzere taş üstünde taş bırakmadı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

"Apandisitimi aldırır aldırmaz internete girdim ve profesyonellerle konuşmaya başladım ve 'Tamam, iyileşmeyi hızlandırmak için ne yardımcı olur?"

"O noktadan itibaren, iyileşmeyi hızlandırmak için yapabileceğiniz her türlü şeyi yapmaya başladım, yaralar, yara dokusu, bu konuda daha hızlı olmanıza yardımcı olabilecek şeyler. Diğer sporcularla, İspanya'daki ve uluslararası diğer doktorlarla konuştum. Sonra da ekibimle birlikte bir plan hazırladım."

"Sporcuların daha hızlı iyileşmesinin nedeni, yedi gün boyunca günde 24 saatinizi iyileşmeye ayırabilmenizdir. Ben de tam olarak bunu yaptım."

"Yaralar için elektromanyetik bir şey olan Indiba makinesini alarak günde iki kez bir saat hiperbarik odalara gitmeye başladım."

"Yatakta geçirdiğim zamanı, yürüyüşe çıkma zamanımı, yemek yeme zamanımı, iyileşmek için ne tür yiyecekler yemeniz gerektiğini programlıyordum. Avustralya'ya hazır olmak için her şey iyileşmeye odaklanmıştı." dedi.

Sainz'ın yarışının ikinci bölümü, antrenmanlarda sadece sınırlı uzun sürüşler yapabilmesinin ardından bilinmeyen bir bölgeydi. Ancak sonunda yorgun olmasına rağmen vücudunun iyi dayandığını söyledi.

Sainz, "Açıkçası, fiziksel kondisyonunuz ve tüm kaslarınız için yedi günü yatakta geçirmek. Bir sporcu için çok sağlıklı değil."

"Yarışın ikinci yarısı biraz bilinmezdi ama bir kez öne geçtim ve arayı açtım mı, her şeyi idare edebiliyorsunuz."

"Zorlamanız ve zorlamamanız gereken yerleri seçebiliyorsunuz ve her şey çok daha kolay hale geliyor."

"Yalan söylemeyeceğim, son beş ya da on turda biraz yorgundum ama beni çok fazla yavaşlatan bir şey olmadı." dedi.