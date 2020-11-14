Sainz üç sıra grid cezası aldı!

McLaren pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde Sergio Perez'i engellemişti.

Meksikalı pilot, bu olayın ardından İspanyol sürücünün kendisini engellediğini söyledi ve hakemler olayı inceleme altına aldı.

Hakemler sıralama turlarının ardından kamera ve telsiz kayıtlarını inceledi. Ayrıca her iki pilot da hakemler tarafından dinlendi.

Yapılan incelemeler sonrası Sainz'ın Perez'i "gereksiz yere" engellediğine karar verildi ve İspanyol sürücü üç sıra grid cezası aldı.

Sainz sıralama turlarını 13. sırada tamamlamıştı ve cezadan ötürü yarışa 16. sıradan başlayacak.

Charles Leclerc, Pierre Gasly ve Kevin Magnussen birer sıra yükselecekler.

Ayrıca Sainz bir de ceza puanı aldı.