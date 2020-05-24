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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Üç büyük takım kaynaklarını bizden daha verimli kullanıyor"

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Seidl: "Üç büyük takım kaynaklarını bizden daha verimli kullanıyor"
Ekleyen:
, Editör
24 May 2020 10:00

McLaren takım patronu Andreas Seidl, her ne kadar daha büyük kaynaklara sahip olsalar da, büyük takımların kendilerinden daha verimli çalıştığını düşünüyor.

Formula 1'de 2021'le bütçe sınırı getirilecek ve takımların harcadığı bütçe 2021 yılında 145 milyon dolar olacak. Sonrasında bu rakam 140'a, ardından da 135 milyon dolara düşecek.

Büyük takımların şu anda 400 ila 500 milyon dolar harcadığı düşünüldüğünde, çok daha düşük ücretler harcamak zorunda kalacaklar.

Bu konuda farklı görüşler vardı ve hatta Red Bull kendi içinde ikiye bile ayrıldı. Christian Horner, bütçe sınırının daha da düşürülmesine karşı çıkarken, Helmut Marko düşürülmesini istedi.

Autocar dergisi ile yaptığı röportajda Andreas Seidl, bütçe sınırının iyi bir adım olsa bile her şeyin kökten bir çözümü olmayacağını belirtti.

"Şu noktada en önemli şey bu krizi atlatmak ve hem bir takım hem de Formula 1 olarak hayatta kalmak."

"Gridde ilerlemek için önümüzdeki aylarda ve yıllarda ne yapmamız gerektiği konusunda net bir planımız var. Kapalı kalma süreci herkes için aynı. Bu kriz geçer geçmez olumlu momentumu koruyacağımıza inanıyorum."

"Zak'la görev yaklaşımı konusunda pek çok şeyi paylaşıyoruz. Zak tüm organizasyonu geliştiriyor ve işimi yapmam için bana hem özgürlük hem de destek veriyor. En hoşlandığım şey de saf bir yarışçı olması."

"Buraya gelmeden önce Zak ve takım tarafından alınan pek çok iyi karar bana yardımcı oldu. Kışın aracın gelişim yönü belirlendi. Bu, takıma katılmam ve James Key ile yönetim ekibimle birlikte takımın zayıf olduğu yerleri analiz edebilmemize yardımcı oldu."

"Elbette zayıf noktalar vardı. Önceki yıllarda yaşanan performans sorunlarının nedenleri var. Organizasyon ve altyapı anlamında eksiklikler vardı. Ancak geleceğe nasıl yaklaşmak istediğimize dair plan yapabilecek vaktimiz var ve kurduğumuz programdan memnunum."

"Şu anda bütçeden bağımsız olarak ilk üç takım daha iyi bir iş çıkarıyor. Daha iyi organizasyonları var, daha verimli ve daha iyi altyapıları var. Daha organizeler ve daha iyi çalışma yöntemlerine sahipler. Bu, herhangi bir bütçe sınırının ötesinde yakalamamız gereken önemli bir şey. Yani kendimize odaklanmalıyız."

"2021'de yeni kuralların gelmesi için zorladığımız sır değil. Ama krizin gerçekleriyle yüzleşmeli ve ertelemeyi kabul etek zorundayız. 2020'de herhangi bir yarış olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden mantıklı olan bu. Zamanlama açısından yeni kuralların ertelenmesi gerektiği çok açık. Uzun süren kapalı kalma süreci de, bizim geriye dönüş programımızda biraz gecikmeye neden olacak."

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Editör Kemal Şengül

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