Resmi: Sainz, Türkiye GP'de yeni motora geçecek

Ferrari, Rusya Grand Prix'sinde Charles Leclerc'i yeni güç ünitesine geçirmiş ve Monakolu pilot, pazar günü yapılan yarış için grid cezası almıştı. Ferrari, bu güç ünitesinin hibrit tarafına güncelleme getrdi ve yeni motor, beklenen adımı atmalarına yardımcı olmuş gibi görünüyor.

Şimdi benzer bir değişikliği Carlos Sainz yapacak. Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Ferrari, Türkiye GP hafta sonunda Sainz'ı yeni güç ünitesine geçirecek ve İspanyol pilot yarışa en geriden başlayacak.

Takımın Türkiye GP öncesi yayınladığı basın bülteninde Ferrari, Sainz'ın bu hafta sonu yeni versiyon güncellemeye geçeceğini ve grid cezası alacağını doğruladı.

Ferrari, pilotlarını farklı yarışlarda yeni motora geçirip, aldıkları grid cezasının etkisini hafifletmeye çalıştı. Leclerc, Macaristan GP'nin başlangıcında hasar gören enerji depolama ünitesiyle ilgili endişeler nedeniyle yeni motora geçen ilk isim oldu.

Takımdan yapılan açıklamada, "Charles Leclerc'in Rusya'da yaptığı gibi Carlos Sainz da Türkiye'de yeni hibrit sisteme sahip olan yeni bir güç ünitesine geçecek. Bu nedenle gridin arkasından başlayacak ve bu yüzden yükselip, bazı puanlar almaya çalışacak." denildi.