Sainz: "Tümsekli COTA, Leclerc'e avantaj sağladı"

Leclerc, cuma günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu alırken, cumartesi günkü sprint sıralama turlarında ikinci oldu. Diğer tarafta Carlos Sainz sırasıyla dördüncü ve altıncı sıralarda yer aldı.

COTA yapısı gereği pek çok tümseğe sahip ve Sainz, bu tümseklerden ötürü ilk seansta doğru ayarları bulamamış durumda. Bu da hafta sonunun kalanını en iyi ayarlarla geçiremediği anlamına geliyor.

Leclerc'in avantajı sorulduğunda İspanyol pilot, "Benim için esas mesele pistin özellikleri."

"Araç burada çok fazla zıplıyor; çok fazla sekiyor. Durum böyle olduğunda Charles bununla benden biraz daha iyi başa çıkıyor."

"Bu sefer ayarları değiştirip biraz daha kendime uygun hale getirecek ve daha fazla performans için daha rahat olacağım ayarlar bulacak zamanım olmadı."

"Sprint hafta sonlarında sorun da bu zaten. Hemen hemen belirli temel ayarlara takılıp kalıyorsunuz ve bu yılki tümseklerin miktarı geçen yıldan daha fazla olduğu için epey şaşırdık."

"Yüksek hızda bununla pek iyi başa çıkamıyorum. Kendime pek güvenmiyorum."

"Araç her an dağılacakmış gibi hissediyorum ve limitin bir adım altında sürmek zorunda kalıyorum, ki bu da sıralama turları için kesinlikle ideal değil."

Sainz, Cumartesi günkü sprint için yumuşak lastikleri tercih eden tek sürücüydü ve yarışı başladığı noktada bitirdi.

"Her şeyden önce gridde yumuşak lastik kullanan tek pilot olmak size pek güven vermiyor. Yumuşak lastik tercih eden daha fazla araç olacağını düşündük."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start



"Yumuşak lastiği tercih ediyorsak, lastik modelimiz bunun kötü bir lastik olmadığını gösterdiği içindir. Eğer öyle olmasaydı, bunu düşünmezdik bile. Önceki yıllarda yumuşak lastiğin burada iyi çalıştığını gördük ve bu yarış için de iyi bir lastik olabileceğini gösterdi."

"Elbette bir şeyler yapıp yapamayacağımızı analiz etmemiz gerekiyor, çünkü riske değer miydi? Belki de değmezdi. Nasıl daha iyi olabileceğimizi analiz etmemiz gerekiyor."

"Bizim için başlangıçta işe yaradı ama bir noktada çok zor olacak gibi görünüyordu."

Sainz altıncılığa tutunabildiği için şaşırdığını itiraf etti.

"Yarış ortasında Lando ve Perez geçilip, George'un baskısı altına girince açıkça geriye doğru gideceğimizi düşündüm."

"Lastiği iyi şekilde toparlamayı başardım ve onları geride tutmak için iyi bir savunma yaptım. Bugünden -bir noktada mümkün olmayacak gibi görünen altıncılıkla ayrıldık."

"Ne yazık ki bu yıl genellikle ataktan ziyade savunma yapmak zorunda kaldım! Fakat tüm yıl boyunca bu kadar çok savunma yaptığım için biraz pratik sahibiyim ve bu konuda giderek iyileşiyorum."

"Son zamanlarda yaptığım savunmalara bakarsanız, çok iyiydim! Yani en azından bundan memnunum."

Yumuşak lastik stratejisini sorgulayıp sorgulamadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bunu kendime saklayacağım! Fakat tabii ki zor bir karardı."

"Yine de takımım için bazı değerli bilgiler edindik, çünkü yarın çok sayıda strateji seçeneği var ve artık yumuşak lastiğin nasıl davrandığını biliyoruz. Bunu haritalayabilir ve orta lastikle karşılaştırabiliriz."