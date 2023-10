Sainz: "Tümsekli COTA, Leclerc'e avantaj sağladı"

Leclerc, cuma günkü sıralama turlarında pole pozisyonunu alırken, cumartesi günkü sprint sıralama turlarında ikinci oldu. Diğer tarafta Carlos Sainz sırasıyla dördüncü ve altıncı sıralarda yer aldı.

COTA yapısı gereği pek çok tümseğe sahip ve Sainz, bu tümseklerden ötürü ilk seansta doğru ayarları bulamamış durumda. Bu da hafta sonunun kalanını en iyi ayarlarla geçiremediği anlamına geliyor.

Leclerc'in avantajı sorulduğunda İspanyol pilot, "Benim için esas mesele pistin özellikleri."

"Araç burada çok fazla zıplıyor; çok fazla sekiyor. Durum böyle olduğunda Charles bununla benden biraz daha iyi başa çıkıyor."

"Bu sefer ayarları değiştirip biraz daha kendime uygun hale getirecek ve daha fazla performans için daha rahat olacağım ayarlar bulacak zamanım olmadı."

"Sprint hafta sonlarında sorun da bu zaten. Hemen hemen belirli temel ayarlara takılıp kalıyorsunuz ve bu yılki tümseklerin miktarı geçen yıldan daha fazla olduğu için epey şaşırdık."

"Yüksek hızda bununla pek iyi başa çıkamıyorum. Kendime pek güvenmiyorum."

"Araç her an dağılacakmış gibi hissediyorum ve limitin bir adım altında sürmek zorunda kalıyorum, ki bu da sıralama turları için kesinlikle ideal değil."

Sainz, Cumartesi günkü sprint için yumuşak lastikleri tercih eden tek sürücüydü ve yarışı başladığı noktada bitirdi.

"Her şeyden önce gridde yumuşak lastik kullanan tek pilot olmak size pek güven vermiyor. Yumuşak lastik tercih eden daha fazla araç olacağını düşündük."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start