Sainz: "Tümsek beni gafil avladı"

İspanyol pilot, ikinci antrenman seansında üçüncü viraja girerken aracın kontrolünü kaybederek spin attı.

Seans sonrası konuşan Sainz, "Öncelikle kendimi fiziksel açıdan iyi hissediyorum."

"Oldukça büyük bir kazaydı ama yine de bu güvenli araçlarla bu büyük darbelerden oldukça az hasarla kurtulabiliyorsunuz. Şu an olan da bu."

"Elbette biraz ağrım var ama endişelenecek bir şey yok."

"Nedense pistte diğer yıllara kıyasla -tümsek anlamında- değişmiş durumda. Birisi 2. virajın çıkışında, diğeri de 3. virajın girişinde olmak üzere iki tümsek var ve bu yeni nesil araçlarla aracı çok zorluyorlar."

"1. antrenmanda neredeyse kaza yapıyordum, bundan kurtulmak adına ayarlarda birkaç şeyi değiştirdim."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, from the circuit after a crash in FP2

"Sonra bir sebepten dolayı, o turda beni gerçekten gafil avladı. Bir açı mı ya da tam olarak tümseğin üzerine çıkmamla mı ilgili bilmiyorum. O andan itibaren hiçbir şey yapamadım."

"Bu nesil araçlarda daha önce gördüğümüz üzere küçük tümseklerden herhangi biri sizi gerçekten savurabiliyor; oldukça ağır bir kaza yapmanıza neden olabiliyor."

"Yani harika değil ama durum bu. Yarın her şeyi daha iyi hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Bunun sürüş yüksekliğini değiştirmeleri ve daha dolu depoyla yarışmalarıyla ilgili olup olmadığı sorusuna ise, "İlk seanstan ikincisine kesinlikle bazı şeyleri değiştirdik, bunun bir etkisi olmuş olabilir, ancak bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğim."

"Ne yazık ki aracı kontrol edemedim. Bu tamamen hiçbir şey yapamadığınız anlardan birisi."

"Hep farklı bir şey yapmış olmayı dilersiniz." cevabını verdi.

Sainz ceza almayı beklemediğini söyledi ve "Herhangi bir ceza alacağımızı düşünüyorum. Yani hafta sonunun geri kalanı için her şey yolunda." diye ekledi.

Son olarak mücadelenin çok yakın geçeceğini de ekledi: "Takımlar çok yakın, bu yüzden bizi ilginç bir sıralama turları bekliyor."