Sainz: "Tümsek beni gafil avladı"

İspanyol pilot, ikinci antrenman seansında üçüncü viraja girerken aracın kontrolünü kaybederek spin attı.

Seans sonrası konuşan Sainz, "Öncelikle kendimi fiziksel açıdan iyi hissediyorum."

"Oldukça büyük bir kazaydı ama yine de bu güvenli araçlarla bu büyük darbelerden oldukça az hasarla kurtulabiliyorsunuz. Şu an olan da bu."

"Elbette biraz ağrım var ama endişelenecek bir şey yok."

"Nedense pistte diğer yıllara kıyasla -tümsek anlamında- değişmiş durumda. Birisi 2. virajın çıkışında, diğeri de 3. virajın girişinde olmak üzere iki tümsek var ve bu yeni nesil araçlarla aracı çok zorluyorlar."

"1. antrenmanda neredeyse kaza yapıyordum, bundan kurtulmak adına ayarlarda birkaç şeyi değiştirdim."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, from the circuit after a crash in FP2