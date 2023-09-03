Sainz: "Tüm yarış boyunca Red Bull'ları geride tutmak için çok zorlandım"

Sainz, pole pozisyonundan başladığı yarışta birkaç tur iyi bir savunma yaparak Max Verstappen'i arkasında tutmayı başardı. Ancak sonunda RB19'un temposuna karşı koyamadı ve yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Monza'daki yarış hakkında Sainz, "Çok zor bir yarıştı."

"Dürüst olmak gerekirse, tüm yarış boyunca Red Bull'ları geride tutmak için çok ama çok zorlandım. Bu da açıkçası arka lastikleri çok fazla kullanmama neden oldu. Sonunda, arka lastiklerle biraz bedel ödedim ama arkamdaki tüm araçlara savunma yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım."

"Evet, sonunda üçüncülük elde ettim ama kesinlikle zor bir yarıştı." dedi.

Elde ettiği sonuçtan memnun olup olmadığı sorulduğunda İspanyol pilot, "Bence hızımız ve lastik anlayışımız üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence bugün lastikleri biraz daha fazla kullandığımız açıktı ve biraz tempo eksikliğimiz vardı."

"Ama Zandvoort'a kıyasla kesinlikle ileriye doğru büyük bir adım. Ve bu hafta sonu diğerlerinin en iyisiydik, bu da koşullar göz önüne alındığında takım için iyi bir sonuç." yanıtını verdi.

Yarışın sonunda Ferrari'lerin müthiş çekişmesine şahit olduk. Sainz'ın ardındaki Charles Leclerc, takım arkadaşını birkaç kez geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Mücadelenin ardından Sainz, "Charles'la yarışmak her zaman bir zevk olmuştur."

"Bugün de aynıydı, o tıpkı Max ve Checo [Perez] gibi harika bir yarışçı; bugün orada çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir." dedi.