Sainz: "Tüm yarış boyunca lastikleri kontrol etmek zorunda kaldım"

Sainz, kendi evindeki yarışa Max Verstappen'in yanında ikinci sıradan başlamıştı. Sainz, yarışın başında yerini koruyarak podyum için avantaj sağlasa da yarış ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı.

Ferrari pilotu ilk olarak Mercedes'ten Lewis Hamilton'a, ardından onun takım arkadaşı George Russell'a geçildi. İspanyol pilot son olarak, 11. sıradan başlayan ancak iyi bir yükseliş gerçekleştiren Red Bull pilotu Sergio Perez'e de geçildi ve 5. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Sainz, araçlarının özellikle lastik aşınmasının yüksek olduğu pistlerde lastik kullanımı açısından zayıf olduğunu, bu yüzden tüm yarış boyunca lastiklerini yönetmek zorunda kaldığını söyledi.

Sainz, "Dürüst olmam gerekirse, tüm yarışı lastikleri yöneterek geçirdim çünkü onlar üzerinde çok zorlayıcı olduğumuzu biliyoruz. Ve bu tür aşınmasının yüksek olduğu bir pistte zorlayamadım. Bunun aracımızın zayıf yönü olduğunu ve yüksek aşınma olan pistte iki pit olacağını biliyorduk."

"Her bölümde, hedeflediğimiz tur sayısına ulaşabilmek için lastikleri idare etmeye çalıştım ve zaman zaman bu hedefin gerisinde kaldık. Yani evet, aracımızın zayıf yönü bu tür yüksek hızlı virajların olduğu pistte kendisini gösterdi ve lastikler üzerinde zorlayıcı olduk. Ancak bu aynı zamanda, dün oldukça iyi bir tur attığımızı da gösterdi. Bugün bir kez daha, yarış performansı açısından olduğumuz yere geri döndük ve evet, bu tür pist bizim için harika olmuyor." dedi.

Ferrari, son dönemde aracının yarış performansını iyileştirmek için bazı güncellemeler yaptı. İlk olarak tabanda değişiklik yapılırken bu hafta sonu yeni sidepod yapısına geçildi ve tabanda bir kez daha güncellemeye gidildi.

Bir fark olup olmadığı sorulduğunda Sainz, "Bunu söylemek zor. Fabrikanın güncellemeleri, bu sezon muhtemelen yapısı nedeniyle en zayıf olacağımız piste yetiştirmek için çok aşırı çalıştığını biliyorum. Bu açıdan muhtemelen henüz güncellemeleri tam olarak kullanamadık."

"Yüksek hızlı virajlardaki zayıflığımız ve zıplamayla birlikte burada çok rekabetçi olamayacağımıza inanıyordum. Bu açıdan güncellemeler hakkında konuşmak için çok erken ancak takım onları araca ekleme konusunda muazzam çaba sergiledi. Tüm fabrikaya şapka çıkarıyorum. Zorlamaya ve gelişmeye devam edelim!" şeklinde cevap verdi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen orta lastiklere sahipken, arkasındaki pilotların çoğunda yumuşak lastikler vardı. Sainz bu sayede iyi bir kalkışla Verstappen'i zorladı ancak ilk virajın ardından ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Sainz, "Açıkçası onun orta lastiklerde olduğunu, bu sayede belki (startta) daha fazla yol tutuşuna sahip olabileceğimi biliyordum. Ancak o iyi savundu, beni genişe doğru süpürdü ve yapması gereken şeyi yaptı. Kaçış yoluna doğru gidebilirdim ancak yasal sınırlar içerisinde kalmaya karar verdim. Bunu denemem gerekiyordu. Sonrasında en büyük sürpriz, Mercedes'in bu kadar yakın olmasıydı. Yarış performansına bakarsak, sanırım 45 sn civarında geride tamamladık. Bu hemen hemen Miami'deki sonuca benziyor. Sadece bir anda Mercedes, Red Bull ile aramıza girdi gibi. Muhtemelen orada Aston olmalıydı ancak bugün onlara ne oldu bilmiyorum." dedi.

Yarışa yumuşak lastiklerle başlamalarının Max'i avlamak için mi olduğunun sorulması üzerine Sainz, "Hayır, ilk stint için o lastiklerin doğru olduğuna inandık. Bugün Lewis'in yumuşak lastiklerle neler yaptığına bakarsanız, yumuşaklar oldukça dayanıklı lastiklerdi. Şu anda bizim için öyle değiller ancak diğerleri o lastikleri daha uzun süre kullanıp daha fazla zorlayabildiler." şeklinde cevap verdi.