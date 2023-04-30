Sainz: "Tüm yarış boyunca kaza yapmaya yakındım"

Carlos Sainz, Bakü yarışında Fernando Alonso'ya geçilmesinin ardından Lewis Hamilton'ın baskısı altına girdi ve son bölümü İngiliz pilota karşı savunmaya parak geçirdi.

Sonunda beşinci olan Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc ve hatta Alonso'dan epey geride kaldı.

Alonso'ya geçildiği için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Sainz, "Fernando'nun yarışı nerede bitirdiğine bakarsak, sanırım bugün her halükarda benim önümde bitirecekti."

"Orta lastikle olan ilk stintte biraz hız kazanmış gibi görünüyordum. Sonra sert lastiği takar takmaz hafta sonu boyunca yaşadığım zorluklar tekrar ortaya çıktı ve yarışı beşinci bitirmek zorunda kaldım."

"Yarış boyunca hep kaza sınırındaydım veya aracı kaybediyormuş gibi hissediyordum. Dolayısıyla benim için oldukça uzun bir yarıştı ve hafta sonu boyunca yaşadığım zorluklardan sonra zihinsel olarak stresliydi. Yine de beşinci oldum."

"Yaşananların nedenini anlayacağımıza ve Miami'de eski formumuza geri döneceğimize eminim." cevabını verdi.

Bu hafta sonu işlerin neden yolunda gitmediğine dair bir fikri olup olmadığı sorusuna Sainz, "Hayır, çünkü oturup analiz yapacak vaktimiz olmadı."

"Bu hafta sonu neler olabileceğini görmek için verileri derinlemesine inceleyemedik çünkü seanslar çok çabuk geldi."

"Fakat mühendislerimle birlikte bunu öğreneceğimize eminim. Miami'de eski formumuza geri dönmek için birlikte çalışacağız."

"Yine de Bakü'de böylesine sinir bozucu -upuzun- bir hafta sonu geçirmek elbette üzüntü verici." yanıtını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Miami yarışı bu hafta sonu yapılacak ve Ferrari'nin elinde Sainz'ın sorunlarını analiz etmek için çok fazla vakit yok.

Yeterli vakit olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bir bakıma, bir sonraki yarışın yakında olmasını olumlu buluyorum çünkü bu yarışı çok hızlı bir şekilde geride bırakabilirim."

"Öte yandan, her şeyi anlamak için muhtemelen biraz daha zamana ihtiyacım olacaktı. Fakat geçmişte üç ya da dört gün içinde tüm bunları atlattık."

"Miami'den önce de aynı şeyi yapacağımızı umuyorum."

"Ayrıca aracı tekrar hissetmek için biraz daha normal bir hafta sonuna ihtiyacım var. Eğer Miami'de hisler buradakiyle aynıysa, o zaman farklı ayarlar denemek için birkaç seansım daha olacak."

"Ancak dediğim gibi Avustralya'da çok güçlü bir hafta sonu geçirdim ve durumun burayla aynı olmasını beklemiyorum."

Alonso'nun kendisine yaptığı hamleden şikayetçi olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bu hareketle ilgili herhangi bir şikayetim yok. Bu bir yarış ve ben bunu adil buluyorum. Zaten yarışı önde bitirecekti." cevabını verdi.

Sainz ayrıca Ferrari'nin yarış temposunda yeterince hızlı olmadığını da söyledi.

"Bence yarışta hâlâ yapmamız gereken çok iş var. Sıralama turlarında Aston'lara kıyasla ne kadar hızlı olduğumuzu biliyoruz. Fakat tüm yarış boyunca Charles'ın hemen arkasında olmaları, aracımızın yarış temposu konusunda hâlâ temel bir zayıflığı olduğunu kanıtlıyor."

"Bu yüzden doğru yönde küçük adımlar atmaya devam ettiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"En azından sıralama temposu biraz gelişmiş gibi görünüyor. Ancak puanlar Pazar günü dağıtılıyor ve burada gelişmek için çok çalışacağız."