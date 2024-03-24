Sainz: "Tüm pilotlara apandisitlerini aldırmalarını tavsiye edeceğim!"

Sainz, Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonunda apandisit rahatsızlığı geçirdiği için üçüncü antrenman itibariyle yarışamamıştı ve yerine Oliver Bearman geçmişti.

Melbourne'de tekrar koltuğuna kavuşan İspanyol pilot hafta sonuna iyi başlamış, pazar günkü yarış startı için de ilk çizgiye yerleşmişti.

Yarışın startında bir yer değişikliği olmasa da 2. turda Sainz liderliği ele geçirdi ve Red Bull pilotu Max Verstappen yarış dışı kaldı.

Sainz, yarışın geri kalanını kontrol altında götürdü ve damalı bayrağı ilk sırada geçen pilot oldu.

Ferrari pilotu, "Gerçekten iyi bir yarıştı. Orada kendimi gerçekten iyi hissettim."

"Tabii ki biraz sertti ve özellikle fiziksel olarak en kolayı değildi ama şanslıydım ki önde tek başımaydım ve her şeyimi yönetebildim."

"Çok mutluyum, takımımla gurur duyuyorum ve burada Charles ile ilk ikiyi elde ettiğim için oldukça memnunum. Bu, sıkı çalışmanın karşılığını verdiğini ve hayatın bazen çılgınca olduğunu gösteriyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

"Yılın başında olanlar, sonra Bahreyn'de podyum, sonra apandisit, geri dönüş, galibiyet... Bu tam bir hız treni gibiydi!" dedi.

Apandis ameliyatı hakkında ise Sainz, şunları söyledi: "Tüm pilotlara bu kış apandisitlerini aldırmalarını tavsiye edeceğim!"

Henüz 2. turdayken son Dünya Şampiyonu Verstappen'i geçmeyi başarması hakkında ise Sainz, "İlk turda Verstappen'e yetişebileceğimi hissettim ve sonra DRS'yi kullanmaya çalıştım."

"O 3. virajda aracını kaybetti ve benim de ona yaklaşıp onu geçme şansım doğdu. Arkasına geçer geçmez sanırım frenlerle mücadele etmeye başladı ve onun için her şey bitti."

"Yazık oldu çünkü bugün galibiyet için çok iyi bir mücadele verebilirdik ama kazandığım için mutluyum." şeklinde konuştu.