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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Sainz, Tsunoda ve Stroll; sıralama turlarındaki engelleme olaylarından dolayı inceleme altındalar

Ferrari pilotu Carlos Sainz, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ve Aston Martin pilotu Lance Stroll; sıralama turlarında zaman turunda olan pilotları engelledikleri gerekçeleriyle inceleme altındalar ve ceza alabilirler.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Kanada'daki yağmurun yarattığı sprey aynalardan bir şey görmeyi çok zor hâle getirdi. Pistteki trafik de yoğun olunca, sıralama turlarında birçok engelleme gördük. 

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Q1'in son saniyelerinde Alpine pilotu Pierre Gasly'i son şikanda engelledi ve Fransız pilotun turunu tamamlayamamasına neden oldu. 

Gasly, bu turu tamamlayamadığı için elendi ve yarışa 17. sırada başlayacak. Alpine pilotu olayın ardından oldukça sinirliydi. 

Sainz, bu bariz engellemesinden dolayı inceleme altında ve İspanyol pilotun 3 sıra grid cezası alması yüksek ihtimal. 

Sainz'ın Gasly'i engellediği olay: 

 

İnceleme altında olan bir diğer isim Yuki Tsunoda. Tsunoda iki farklı engellemeden dolayı inceleme altında. Japon pilot önce Nico Hulkenberg, sonra ise Charles Leclerc'i engelledi. Yani kendisini 6 sıralık bir ceza bekliyor olabilir. 

Son olarak yerel kahraman Lance Stroll inceleme altında. Stroll, Q2 seansında Esteban Ocon'u engelledi ve Kanadalı pilota da 3 sıra grid cezası gelebilir. 

 

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