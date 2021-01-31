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Formula 1 / Son dakika

Sainz tifosiye teşekkür etmek için yaptığı ziyareti açıkladı

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Sainz tifosiye teşekkür etmek için yaptığı ziyareti açıkladı
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Carlos Sainz, Fiorano’daki ilk testini izlemeye gelen tifosinin pankartlarını gördükten sonra onlara uğrayıp teşekkür ettiğinden emin olmak istemiş.

İspanyol pilot, Ferrari’nin Fiorano’daki 5 günlük testinin bir parçası olarak takımın 2018 F1 aracıyla ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Sainz takımla 1.5 günlük bir test gerçekleştirdi ve ilk günün sonunda yangın müdahale aracıyla taraftarların günü geçirdiği pist bölümüne gitti.

Cuma günü sosyal medyada dolaşan bir gönderide orada bulunan taraftarlardan biri, Sainz’in gelip kendilerini ziyaret etmesinden “çok etkilendiklerini” söyledi.

Orada bulunan Chiello isimli bir taraftar olanları anlattı. Chiello paylaşımında: “Saat 16’da seans durdu ve biz de pistten ayrılmak üzereydik fakat tam o sırada pistte ilerleyen küçük bir yangın müdahale aracı gördük ve hemen önümüzde durdu.”

“İçinden Carlos çıktı. Çok etkilendik. Pistin dışındaki taraftarlarla sadece biraz sohbet etmek için buraya kadar geldi. Ne kadar özel ve alçakgönüllü bir şampiyon. Teşekkürler Carlos, bu günü hiçbir zaman unutmayacağız!” yazdı.

 

Sainz, taraftarların kendisini desteklemek için gösterdikleri çabayı gördükten sonra bu ziyareti gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Sainz, “2 pankart vardı. Birinde ‘Vamos Carlos’ diğerindeyse ‘Smooth operator’ yazıyordu. Yani İtalya’dakiler de tifosi de, halihazırda ismimi ve tercihlerimi biliyor! Güzel bir başlangıç oldu.”

“Günün sonunda yanlarına gidip, bir merhaba deme şansım oldu. Araca atlayıp onlara burada oldukları için teşekkür etmeye gittim, çok özel bir günde beni destekledikleri için. Ve benim için bu kadar özel bir günde onlarla biraz tutkumu da paylaşabildim.” dedi.

Sainz’in bu sezon yarışacağı SF21 aracıyla ilk testini gerçekleştirebilmesi için ise Bahreyn’deki resmi sezon öncesi testine kadar beklemesi gerekecek.

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Photo by: Federico Basile / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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