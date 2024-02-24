Sainz, testleri durduran sorunun çözülmemesinin politik olduğunu düşünüyor

Perşembe günü olduğu gibi cuma günkü testler de Sergio Perez'in 11. virajda, daha önce Charles Leclerc'in yerinden çıkardığı gevşek bir drenaj kapağının üzerinden geçmesinin ardından durduruldu.

Drenaj kapaklarının bir Ferrari'ye zarar vermesi ilk değildi. Sainz, geçtiğimiz yıl Las Vegas'ta gevşek bir kapağın talihsiz kurbanı olmuştu ve böyle sorunların şimdiye kadar çözülmüş olması gerektiğini söyledi.

Sezon öncesi testlerde meydana gelen hasarlar yıkıcı olsa da, bir yarış hafta sonu kadar etkili değildir. Sainz'in Las Vegas'daki kazası, bataryasına zarar vermiş ve kullandığı batarya hakkı dolduğu için değiştirildikten sonra 10 sıra grid cezası almıştı.

Aradan üç geçtikten sonra tekrar aynı sorunla karşılaşılmasının ardından İspanyol pilot sorunun çözülmediğini görünce hayal kırıklığına uğradı.

Sainz, "Görünüşe göre düzenlemeler değişmemiş. Böyle şeyler olmaya devam edecek ve insanlar haksız cezalar almaya devam edecek."

Marshalls and Race control work to fix a loose drain cover Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Vegas'ta olanlardan sonra, [kuralın] değiştirilmesi bir zorunluluk olmalı. Her zaman olduğu gibi, bir takım diğeriyle anlaşamıyor ve F1 takımları anlaşamadığında her zaman politik şeyler oluyor." dedi.

Max Verstappen de konuyu gündeme getirdi ve bir yarış hafta sonundan önce drenaj kapaklarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Yer etkili araçlarda benim için durum biraz daha kötü. Ama aynı zamanda virajları ve diğer şeyleri açmak açısından pek çok başka aracın gitmediği yerlerde sürüyormuşuz gibi görünüyor. Ama belki bu tür şeyler biraz daha kontrol edilebilir."

"Bunun bu araçlarda potansiyel bir sorun olduğunu biliyoruz ve belirli pistlere gittiğinizde drenaj kapaklarının nerede olduğunu biliyorsunuz, bu nedenle sanırım hafta sonu sürüşe başlamadan önce her şeyin sağlam olduğunu iki kez kontrol etmek önümüzdeki pistler için bir zorunluluk."

"Araçların tahrip edildiği başka bir durumla karşılaşmak istemiyoruz, özellikle de bütçe sınırı varken. Böyle şeylerin olması hiç hoş değil." dedi.