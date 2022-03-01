Sainz: "Testlere güvenmiyoruz"

Haberi dinle

Formula 1, tamamen yeni olan 2022 araçlarıyla ilk testini geçtiğimiz hafta Barselona'da yaptı ve Ferrari, F1-75'in sahip olduğu dayanıklılık seviyesinden oldukça memnundu.

Ferrari, test boyunca önemli bir sorunla karşılaşmazken, özellikle ilk iki günde ortaya koyduğu performans çok iyi bir seviyedeydi.

Ferrari, 2019'dan bu yana yarış kazanamıyor ve artık bu hasrete son verme hedefi belirlerseler de, şu anda kimse bu yönde bir açıklama yapmıyor.

Son olarak Sky İtalya'ya konuşan Carlos Sainz, favori oldukları yorumlarını küçümsedi.

236 tur ile testlerin en çok tur atan ismi olan Sainz, "Takım olarak beklentilere sahip olmama konusunda oldukça disiplinli davranıyoruz çünkü bu testlere gerçekten güvenmiyoruz."

"Testlerde mutlu bir takım ya da hayal kırıklığına uğramış başka bir takım göremezsiniz. Bu testlerde yaşananlara pek fazla inanmamayı ve disiplinli davranmayı seçtik."

"Sadece kendi çalışma programımızı yürütüyoruz ve şu an nerede olduğumuzu pek fazla düşünmüyoruz. Sadece aracı geliştirmeye çalışıyoruz."

"Yine de evet, 1.5 günde 150-200 tur atıyorsanız ve araç hiç sorun çıkarmıyorsa o zaman pozitif de olmalısınız." dedi.

Charles Leclerc de test sonucunu pek dikkate almamayı seçti.

"İşlerin iyi gitmesinden dolayı çok mutluyuz. Öte yandan başımızı önümüze eğdiğimizi ve her zamankinden daha çok çalıştığımızı söyleyebilirim."

"Elbette önde kalmak her zaman için iyidir fakat bu, hiçbir anlam ifade etmiyor ve bence takım içerisinde hepimiz bunun farkındayız."

"Performansa hiç odaklanmıyoruz, bu aracı en iyi şekilde anlamaya odaklanıyoruz. Hepsi bu kadar. Artık Bahreyn'e odaklandık ve belki orada biraz daha zorlamaya çalışabiliriz."

Ancak Leclerc, bu yıl zafer için savaşmalarını istediği konusunda net.

"Bu, bizim için belli bir fırsatı temsil eden tamamen yeni bir yıl. Bu fırsatı mümkün olduğunca iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu açıdan bu yıl bazı galibiyetler için savaşmak istiyoruz."

"Geçen yıl bu hedef muhtemelen o kadar da gerçekçi değildi, bu yıl ise hepimizin yapabileceğimizi bildiği bir şey."

"Bu açıdan %200'ümüzü ortaya koymalıyız, ki yaptığımız şey bu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius