Sainz, lastik testinin ikinci günün 167 tur attı

Pirelli'nin 18 inç ıslak zemin testi, bugün devam etti ve Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2019 SF90'ın direksiyonuna geçen isimdi.

İspanyol pilot, sabah bölümünde Pirelli'nin geçiş lastikleriyle toplamda 75 tur atmayı başarırken, öğleden sonra yağmur lastikleriyle toplamda 92 tur attı.

Bu, Sainz'ın tüm gün boyunca 167 tur attığı anlamına geliyor, ki oldukça iyi bir sayıya ulaşılmış oldu.

Salı günü direksiyona Charles Leclerc geçmiş ve sabah 83, öğleden sonra ise 58 tur atıp, günü 141 turla kapatmıştı.

Normalde bu iki günlük testi Mercedes yapacaktı, ancak bütçe sınırını açmamak adına testi yapmama kararı aldılar ve bundan ötürü testi Ferrari gerçekleştirdi.

Pirelli'nin bir sonraki ıslak zemin testi 15-16 Eylül'de Magny Cours'da yapılacak ve testi Alpine takımı gerçekleştirecek.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Pirelli