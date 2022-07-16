Sainz, Tenerife pistinin açılışına katılacak

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Carlos Sainz, önümüzdeki hafta Fransa'da gerçekleştirilecek yarış için Paul Ricard'a gitmeden önce Circit de Tenerife pistinin açılışı için 19 Temmuz'da Kanarya Adaları'na gidecek.

Törende Sainz'ın yanı sıra Carlos Checa ve Christine Giampaoli Zonca da hazır bulunacak.

Granadilla de Abona kenti yakınlarındaki Tenerife adasında yer alan bu pistin inşasına uzun yıllar önce başlandı. Sorunlar nedeniyle inşası yeni tamamlanan pistin toplam uzunluğu 4068 metre olacak.

Pistte 800 metrelik bir düzlüğe ek olarak 16 viraj yer alacak ve tahmini maksimum hız 310 km/s olacak.

Pist şubat ayında hem FIA hem de FIM'den gerekli sertifikaları alsa da, altyapı ve piste giden yollar gibi geliştirilmesi gereken noktalar var.

Yerel makamlar bundan ötürü önerileri dikkate alıp, pistteki tüm eksiklikleri giderdikten sonra Formula 1 ya da MotoGP gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyorlar.

Bu ayın başında kariyerinin ilk F1 zaferini alan Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın gelişini duyanlar, lansman biletlerine hücum ettiler ve Marca gazetesine göre tüm biletler birkaç saat içerisinde tükendi. Ancak adada yaşayanlar, pistten memnun değil ve yerel çevre aktivistleri, daha şimdiden protesto düzenleme sözü veriyorlar.